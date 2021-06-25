У Дніпрі подорожчає проїзд. Скільки тепер доведеться платити

Виконком міста прийняв рішення підняти проїзд в громадському транспорті, на більшості автобусних маршрутів вартість складе 10 грн

У Дніпрі з 26 червня зросте вартість проїзду в громадському транспорті. На більшості автобусних маршрутів вартість проїзду складе 10 грн.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба Дніпровського міської ради.

Як повідомляється, на маршрутах №77, №141, №90 вартість складе 12 грн, а на маршрутах з невеликою дистанцією (№56, №25) – 9 грн, №85 – 8 грн.

Читайте також: Владимир Горянский отпраздновал юбилей

"Зміна тарифу зумовлена підвищенням вартості електроенергії, запасних частин, необхідністю проведення модернізацій, реконструкцій, оновлень у мережі електротранспорту", – заявив фахівець сектору контролю і моніторингу департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровського міськради Іван Васючков.

Реклама

Рішення про підвищення вартості проїзду прийняв виконком міськради.

Раніше повідомлялося, що в Україні вводять електронні квитки в громадському транспорті.

Про що ще говорять в Україні та світі 25 червня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":