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У Дніпрі подорожчає проїзд. Скільки тепер доведеться платити

25 червня 2021 19:49

Денис Беспалов Денис Беспалов

Виконком міста прийняв рішення підняти проїзд в громадському транспорті, на більшості автобусних маршрутів вартість складе 10 грн

У Дніпрі з 26 червня зросте вартість проїзду в громадському транспорті. На більшості автобусних маршрутів вартість проїзду складе 10 грн.

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Про це повідомляє прес-служба Дніпровського міської ради.

Як повідомляється, на маршрутах №77, №141, №90 вартість складе 12 грн, а на маршрутах з невеликою дистанцією (№56, №25) – 9 грн, №85 – 8 грн.

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"Зміна тарифу зумовлена підвищенням вартості електроенергії, запасних частин, необхідністю проведення модернізацій, реконструкцій, оновлень у мережі електротранспорту", – заявив фахівець сектору контролю і моніторингу департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровського міськради Іван Васючков.

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Рішення про підвищення вартості проїзду прийняв виконком міськради.

Раніше повідомлялося, що в Україні вводять електронні квитки в громадському транспорті.

Про що ще говорять в Україні та світі 25 червня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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