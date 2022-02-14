У Дніпрі з'являться ще два пляжі: де облаштують

У Дніпрі на житловому масиві "Перемога" та в районі озера Куряче хочуть облаштувати два нових пляжі. Усі роботи планують провести з 1 до 31 березня.
Про це пише Телеканал D1.
У Дніпрі планують провести роботи з благоустрою в районі озера Куряче, розташованому в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Роботи хочуть провести з 1 до 31 березня.
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По периметру зон виконання робіт встановлять огорожу та тимчасові дорожні знаки, які після закінчення робіт демонтують. На час облаштування пляжів рух пішоходів на цих локаціях убезпечать. Усі існуючі інженерні мережі, що у зоні виконання робіт, збережуть.
Під Києвом з'являться два нові мости
У Кабміні знову заговорили про будівництво у Києві двох нових мостів через Дніпро. Вони потрібні для того, щоб розвантажити вже наявні переправи. З такою пропозицією виступив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Кубраков попросив прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля доручити Мінінфраструктурі, "Укравтодору" та столичній адміністрації спланувати будівництво двох нових автомобільних переходів через річку.
Влада Києва має врахувати майбутні мости у своєму генплані, виділити ділянки для будівництва, вирішити всі земельні та майнові питання.
Де будуть мости?
- У південному напрямку міст хочуть збудувати від Московського шосе до траси М-03 Київ – Харків – Довжанський.
- На північному – від вулиці Богатирської на Оболоні до вулиці Оноре де Бальзака на Троєщині.
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