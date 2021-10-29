У Дніпрі п'яна мати перевернула коляску з дитиною – малюк у лікарні

У Дніпрі поліцейські затримали нетверезу матір із дитиною. Жінка ледве стояла на ногах, падала і навіть перевертала коляску з малюком.
Про це повідомляє видання "Репортер".
Деталі НП
НП сталася на вулиці Енергетична 28 жовтня близько 21:00. До поліції надійшло повідомлення від охоронця гаражного кооперативу, що він помітив нетверезу жінку з дитиною.
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На його очах вона кілька разів падала і перевертала дитячу коляску з малюком усередині. У підсумку дитина впала на землю.
П'яна мати не могла розмовляти
На місце прибули правоохоронці. Вони побачили жінку у стані сильного алкогольного сп'яніння та без верхнього одягу. На дитині видимих ушкоджень не виявили. Щось сказати дніпрянка не змогла.
Де зараз мати та дитина?
Медики прибули на місце та забрали немовля у лікарню. П'яну жінку відправили на огляд лікаря з підозрою на перелом ноги.
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