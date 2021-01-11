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У Дніпрі п'яна водійка на BMW кинула пляшку в копів (відео)

11 січня, 12:48

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Зараз вона перебуває в ізоляторі

У Дніпрі 29-річна нетвереза водійка на BMW кинула пляшку в копів. Порушниця відмовилася проходити тест на алкоголь і облаяла поліцейських.

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Як розповіли в пресслужбі обласної патрульної поліції, інцидент стався 10 січня близько 4:00. На спецлінію "102" надійшло повідомлення від небайдужого громадянина, який повідомив про п'яну дівчину за кермом.

Поліцейські виявили вказаний транспортний засіб на вулиці Барикадній. Під час спілкування з дівчиною інформація заявника підтвердилася.

Вона поводилася неадекватно, зухвало, від освідування відмовилася, лаялася до патрульних, увімкнула гучно музику в авто. Коли патрульна підійшла, щоб зробити їй зауваження, дебоширка кинула в неї скляну пляшку, чим завдала тілесні ушкодження.

Громадянку затримали і викликали слідчо-оперативну групу. На неї склали протокол за статтею "керування у стані сп'яніння" та доставили до Шевченківського відділку поліції.

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Попередньо, їй загрожує відповідальність за статею "умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень".

Раніше ми повідомляли, що у Львові чоловік напав на патрульних.

Також нагадаємо, в Одесі двоє хлопців побили копа і забрали його пістолет. Напад стався на закритій території.

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Дніпро п'яна за кермом патрульні напад
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