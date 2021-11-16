У Дніпрі посилюють карантин: які обмеження ввели

У Дніпрі з 18 листопада ввели нові обмеження для перевезення пасажирів пільгової категорії. Тепер їздити безкоштовно місцеві жителі зможуть з 10:00 до 15:00.
Про це стало відомо з протоколу засідання комісії ТЕБ та НС у вівторок, 16 листопада.
Нові обмеження у транспорті Дніпра
Місцеві жителі матимуть змогу користуватися пільговим проїздом з 10:00 до 15:00. Це стосується пересування у міських автобусах, електротранспорті та метро.
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Нові правила набирають чинності з 18 листопада. До речі, обмеження проїзду для пільговиків пов'язане із поширенням коронавірусної інфекції.
Коронавірус в Україні
За добу 15 листопада в Україні зафіксували 16 308 нових підтверджених хворих на COVID-19. З них дітей – 1168, медпрацівників – 327.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані – 2264 особи;
- летальних випадків – 838;
- одужали – 21 914 осіб.
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