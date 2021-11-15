Вінницька область переходить до "червоної зони": список обмежень

Це пов'язано зі зростанням захворюваності та госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом у регіоні

"Червона зона" в Україні може розширитись. Фото: колаж "Сьогодні"

З 18 листопада Вінницька область переходить до "червоної" карантинної зони. Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

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Нові обмеження у Вінницькій області

Як стало відомо, з 18 листопада "червоний рівень" епідемічної небезпеки запроваджують на території Вінницької області.

У такому разі забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження скасовуватимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновано.

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Також на повністю вакцинованих громадян не поширюються обмеження, встановлені щодо міжрегіонального транспортного сполучення.

Коронавірус в Україні

14 листопада в Україні підтвердили COVID-19 ще у 10 802 осіб. Серед них 764 дитини та 132 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 2798 осіб, померло 442 особи, одужало 11 219. За весь час пандемії в Україні:

захворіла 3 228 441 особа,

одужали 2 642 459 осіб,

летальних випадків – 77 147,

проведено ПЛР-тестувань – 15246974.

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