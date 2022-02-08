У Дніпрі в кіоску знайшли мертву жінку

Про всі обставини смерті жінки дізнаються правоохоронці

На місце викликали поліцію / Колаж "Сьогодні"

У Дніпрі на житловому масиві Перемога чоловік прийшов купити очищену воду і побачив неживе тіло продавчині. На місце одразу викликали поліцію та швидку.

Про це пише "Дніпро Оперативний".

Що відомо

Сьогодні, 8 лютого, чоловік прийшов купити воду до кіоску. Він побачив навстіж відчинені двері торгової точки, а всередині на стільці сиділа без руху продавчиня віком близько 70 років.

Чоловік намагався заговорити з нею, але жінка не подавала ознак життя і не дихала. На місце одразу викликали поліцію та швидку.

Її вбили?

Співробітники швидкої допомоги, які приїхали на виклик, підтвердили, що жінка мертва, проте слідів насильницької смерті на тілі не було.

Про всі обставини смерті жінки дізнаються правоохоронці.

У Києві виявили тіло молодої жінки біля гаражів

Біля пункту прийому склотари на вулиці Вишгородській, 34/1 знайшлитіло молодої жінки, яка сиділа, притулившись спиною до стіни гаража.

У поліції не виключають, що загибла могла вживати наркотики, але чи так це покаже судмедекспертиза. Наразі особистість жінки встановлюється.

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