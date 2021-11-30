У Дніпрі запалили вогні на новорічній ялинці з куль – чарівні фото

У місті почали прикрашати центральні вулиці до Нового року

У Дніпрі з'явилася ялинка / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі на Катеринославському бульварі з'явилася нова ялинка. У центрі міста вже готуються до святкувань.

Фото новорічної красуні опублікував Інформатор.

Реклама

Усередині ялинки знаходяться різних розмірів кулі – більші та менші. Оздоблена вона гарними гірляндами.

У Дніпрі встановили та запалили ялинку / Фото: Інформатор У Дніпрі встановили та запалили ялинку / Фото: Інформатор У Дніпрі встановили та запалили ялинку / Фото: Інформатор У Дніпрі встановили та запалили ялинку / Фото: Інформатор У Дніпрі встановили та запалили ялинку / Фото: Інформатор У Дніпрі встановили та запалили ялинку / Фото: Інформатор У Дніпрі встановили та запалили ялинку / Фото: Інформатор У Дніпрі встановили та запалили ялинку / Фото: Інформатор У Дніпрі встановили та запалили ялинку / Фото: Інформатор У Дніпрі встановили та запалили ялинку / Фото: Інформатор У Дніпрі встановили та запалили ялинку / Фото: Інформатор 1 /11

Весь бульвар у яскравій ілюмінації.

Реклама

У Києві почали встановлювати головну новорічну ялинку країни

У Києві на Софійській площі розпочали збирати головну ялинку країни. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", вже привезли частину її металевих конструкцій.

Робочі розвантаження конструкції і склали рівно, щоб вони не заважали пішоходам. Надвечір вони обіцяють привезти ще частину ялинкових конструкцій.

До столиці вже привезли цілу фуру нових іграшок для головної ялинки країни.

Реклама

Раніше ми писали: