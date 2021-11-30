Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Дніпропетровська

У Дніпрі запалили вогні на новорічній ялинці з куль – чарівні фото

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
30 листопада, 19:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У місті почали прикрашати центральні вулиці до Нового року
У Дніпрі з'явилася ялинка
У Дніпрі з'явилася ялинка / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі на Катеринославському бульварі з'явилася нова ялинка. У центрі міста вже готуються до святкувань.

Фото новорічної красуні опублікував Інформатор.

Реклама

Усередині ялинки знаходяться різних розмірів кулі – більші та менші. Оздоблена вона гарними гірляндами.

У Дніпрі встановили та запалили ялинку | Фото: Інформатор
У Дніпрі встановили та запалили ялинку / Фото: Інформатор
У Дніпрі встановили та запалили ялинку | Фото: Інформатор
У Дніпрі встановили та запалили ялинку / Фото: Інформатор
У Дніпрі встановили та запалили ялинку | Фото: Інформатор
У Дніпрі встановили та запалили ялинку / Фото: Інформатор
У Дніпрі встановили та запалили ялинку | Фото: Інформатор
У Дніпрі встановили та запалили ялинку / Фото: Інформатор
У Дніпрі встановили та запалили ялинку | Фото: Інформатор
У Дніпрі встановили та запалили ялинку / Фото: Інформатор
У Дніпрі встановили та запалили ялинку | Фото: Інформатор
У Дніпрі встановили та запалили ялинку / Фото: Інформатор
У Дніпрі встановили та запалили ялинку | Фото: Інформатор
У Дніпрі встановили та запалили ялинку / Фото: Інформатор
У Дніпрі встановили та запалили ялинку | Фото: Інформатор
У Дніпрі встановили та запалили ялинку / Фото: Інформатор
У Дніпрі встановили та запалили ялинку | Фото: Інформатор
У Дніпрі встановили та запалили ялинку / Фото: Інформатор
У Дніпрі встановили та запалили ялинку | Фото: Інформатор
У Дніпрі встановили та запалили ялинку / Фото: Інформатор
У Дніпрі встановили та запалили ялинку | Фото: Інформатор
У Дніпрі встановили та запалили ялинку / Фото: Інформатор
1/11

Весь бульвар у яскравій ілюмінації.

Реклама

У Києві почали встановлювати головну новорічну ялинку країни

У Києві на Софійській площі розпочали збирати головну ялинку країни. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", вже привезли частину її металевих конструкцій.

Робочі розвантаження конструкції і склали рівно, щоб вони не заважали пішоходам. Надвечір вони обіцяють привезти ще частину ялинкових конструкцій.

До столиці вже привезли цілу фуру нових іграшок для головної ялинки країни.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Популярне за добу
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміумпропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

30 листопада 1991. Понад 200 зарубіжних журналістів прибули до Києва для висвітлення Всеукраїнського референдуму і виборів президента...

Зануритись у той день
Комаровський в темі
Чому COVID-19 постійно мутує?
Запитай у лікаря
Гаджет-гайд
Найкращі пропозиції до Чорної п'ятниці
В корзину!
Опитування Центру Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Що змінилося?
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Stop Fake
COVID-19 розпорошують літаки?
Звідки з'явилися слухи
Короновірус за тиждень

85 245

захворіло за тиждень в Україні

-21%

Вакцинація
Станом на 29 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
11 122 635
Люди, які отримали мінімум одну дозу
13 391 654
Всього введених доз 24 514 289
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,32
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
19,00
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.17

Російський рубль (₽)

0.3644

Євро (€)

30.65

Найбільші статки у доларах
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Стати ближче до Ілона Маска
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Дивись карту супер-компаній

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Книжкова полиця
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у грудні
Місячний календар
Дізнатись
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти