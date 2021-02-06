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У Дніпрі жінка народила вдома і викинула дитя у вигрібну яму: нові подробиці

6 лютого, 02:28

Юлія Ляхова , Всеволод Прокоф’єв

Жінка після пологів позбулася тіла хлопчика

У Дніпрі жінка, яка народила вдома і викинула дитя у вигрібну яму, вигадала історію, що народила хлопчика на замовлення іншої пари, а малюка в неї буцімто забрали, однак грошей не заплатили.

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Кореспондент новин "Сьогодні" Всеволод Прокоф’єв з’ясував, де наразі жінка.

Чоловік не знав про вагітність дружини, мовляв, вона має пишну фігуру. У поліції вже перекваліфікували справу. Замість торгівлі людьми тепер розслідують умисне вбивство немовляти.

"Зараз медиками призначено проведення додаткової медичної експертизи, тому зарано говорити про остаточні причини смерті. Жінка вводила в оману слідство. І тільки після того, як ми розшукали дитину у вигрібній ямі, стала надавати інші свідчення поліцейським", – розповіла речниця Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

Жінка народила вдома сама, перерізала пуповину і позбулася тіла хлопчика. А до медиків звернулась лише на третій день після утаємничених пологів, коли стало зовсім зле.

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Вона знаходиться досі у лікарні, і сторонніх до неї не пускають. Підозри їй поки не оголосили. Якщо експерти з’ясують, що малюк народився мертвим, – покарання за убивство жінка уникне. Але вже напевне відповідатиме за хибні свідчення правоохоронцям.

Відео: Сьогодні

Як повідомлялося раніше, у Львівській області чоловік потрапив на лаву підсудних за згвалтування п'ятирічної дочки.

Також ми писали, що в Луцьку пенсіонера підозрюють в поширенні порнографії з неповнолітніми. Чоловік обіцяв дітям подарунки за фото оголених частин тіла.

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діти Дніпро поліція пологи
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