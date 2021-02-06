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В Днепре женщина родила дома и выбросила ребенка в выгребную яму: новые подробности

6 февраля, 02:28

Юлия Ляхова , Всеволод Прокофьев

Женщина после родов избавилась от тела мальчика

В Днепре женщина, которая родила дома и выбросила ребенка в выгребную яму, придумала историю, что родила мальчика по заказу другой пары, а малыша у нее якобы забрали, однако денег не заплатили.

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Корреспондент новостей "Сегодня" Всеволод Прокофьев выяснил, где сейчас женщина.

Мужчина не знал о беременности жены, мол, у нее пышная фигура. В полиции уже переквалифицировали дело. Вместо торговли людьми теперь расследуют умышленное убийство младенца.

"Сейчас медиками назначено проведение дополнительной медицинской экспертизы, поэтому рано говорить об окончательных причинах смерти. Женщина вводила в заблуждение следствие. И только после того, как мы разыскали ребенка в выгребной яме, стала оказывать другие свидетельства полицейским", – рассказала пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетрвской области Анна Старчевская.

Женщина родила дома сама, перерезала пуповину и избавилась от тела мальчика. А к медикам обратилась только на третий день после посвященных родов, когда стало совсем плохо.

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Она находится до сих пор в больнице, и посторонних к ней не пускают. Подозрения ей пока не объявили. Если эксперты выяснят, что малыш родился мертвым, – наказание за убийство женщина избежит. Но точно придется отвечать за ложные показания правоохранителям.

Видео: Сегодня

Как сообщалось ранее, во Львовской области мужчина попал на скамью подсудимых за изнасилование пятилетней дочери.

Также мы писали, что в Луцке пенсионера подозревают в распространении порнографии с несовершеннолетними. Мужчина обещал детям подарки за фото обнаженных частей тела.

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