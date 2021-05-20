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У Дніпропетровській області блискавка потрапила в двох жінок. Що з потерпілими

20 травня, 17:28

Марія Дмитренко , Юлія Бабак

Негода вирувала по всій Україні – в Дніпропетровській області гроза застала зненацька двох односельчанок – в якому стані жінки після удару блискавки

Негода декілька днів вирує в Україні

Негода декілька днів вирує в Україні / Фото: Depositphotos

В Сергіївці Дніпропетровської області блискавка у полі влучила в двох жінок – обидві вижили. Одна потерпіла зараз в реанімації з важкими опіками, на ній поплавився одяг.

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Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

Потерпілі йшли забирати корів з пасовища, коли їх накрила гроза. Вони встигли пройти метрів сто. Одна з потерпілих, оговтавшись від удару, намагалася дістатися до сусідського будинку, щоб попросити про допомогу. Сусіди одразу кинулися телефонувати до "швидкої".

Другу потерпілу знайшли в полі у розірваному одязі, з ніг до голови – опіки. Жінка ледь дихала і не розуміла, що сталося. Зараз вона вже у свідомості, проте її стан важкий.

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Раніше ми повідомляли, що у Рівненській області блискавка влучила в дитину і чоловіка.

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Також нагадаємо, на Донбасі блискавка вразила хлопця і дівчину.

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