На Дніпропетровщині стався землетрус – подробиці

У п'ятницю, 21 січня, у Кривому Розі на Дніпропетровщині зафіксували землетрус магнітудою 3,3. За класифікацією він належить до відчутних.
Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.
Що відомо?
Джерело землетрусу розміщувалося на території Дніпропетровської області у районі Кривого Рогу, на глибині 5 км.
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За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, відчувається небагатьма людьми, які перебувають всередині приміщення, під відкритим небом – тільки в сприятливих умовах.
Коливання подібні до струсу, утвореного легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи сильніші – на верхніх поверхах.
Зазначається, що на території Дніпропетровщини найпотужніші землетруси були зафіксовані 29 липня 2017 року та 23 червня 2013 року з магнітудами 4,1 та 4,5.
На Одещині помітили підземні поштовхи
16 січня у горах Румунії зафіксували землетрус. В результаті цього підземні поштовхи виявили на Одещині.
У неділю, 16 січня, стався землетрус у районі гір Вранча, за 125 кілометрів від кордону з Україною на глибині 130 кілометрів.
"На території Румунії зафіксовано підземний поштовх магнітудою 4,4, який поширився на територію Одеської області (Ізмаїльський район) без негативних наслідків", – кажуть у пресслужбі.
До слова, звернень від громадян до ДСНС не надходило.