Угроза землетрясения? В Одесской области заметили подземные толчки

При этом обращений от граждан в ГСЧС не поступало

В Одесской области заметили опасность землетрясения. Фото: коллаж "Сегодня"

16 января в горах Румынии зафиксировали землетрясение. В результате этого подземные толчки обнаружили в Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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В воскресенье, 16 января, произошло землетрясение в районе гор Вранча, в 125 километрах от границы с Украиной на глубине 130 километров.

"На территории Румынии зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,4, распространившийся на территорию Одесской области (Измаильский район) без негативных последствий", — говорят в пресс-службе.

К слову, обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

На Закарпатье произошло землетрясение

В пятницу, 14 января, в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда составила 1,3 балла по шкале Рихтера.

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Эпицентр землетрясения находился в 12 км на восток от города Ужгород на глубине 2 км.