Угроза землетрясения? В Одесской области заметили подземные толчки

16 января в горах Румынии зафиксировали землетрясение. В результате этого подземные толчки обнаружили в Одесской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Подробности
В воскресенье, 16 января, произошло землетрясение в районе гор Вранча, в 125 километрах от границы с Украиной на глубине 130 километров.
Далее по теме
"На территории Румынии зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,4, распространившийся на территорию Одесской области (Измаильский район) без негативных последствий", — говорят в пресс-службе.
К слову, обращений от граждан в ГСЧС не поступало.
На Закарпатье произошло землетрясение
В пятницу, 14 января, в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда составила 1,3 балла по шкале Рихтера.
Эпицентр землетрясения находился в 12 км на восток от города Ужгород на глубине 2 км.
По классификации землетрясений, он относится к не ощутимым.
Специалисты отметили, что в течение 2020-2022 годов из района города Ужгород было зарегистрировано 6 землетрясений, наиболее мощные из которых произошли 19 и 27 апреля 2020 года с магнитудами 3,1 и 3,2 балла соответственно. Последнее землетрясение из данного региона зарегистрировано 13 января с магнитудой 1,5.
Ранее мы писали:
- В Ивано-Франковской области 9 ноября зафиксировали землетрясение магнитудой 1,8 балла
- В Ивано-Франковской области 12 октября произошло землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера