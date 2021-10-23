У Дніпропетровській області рятувальники спустили вагітну з дерева

Майже щодня співробітники ДСНС знімають з дерев кішок, але вагітна жінка на дереві застрягла вперше

Жінка виявилася на дереві і не змогла спуститися самостійно / Фото: Колаж: Сьогодні

На Дніпропетровщині співробітники ДСНС спустили з дерева вагітну жінку. Як вона опинилася на дереві – поки невідомо.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС області.

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Майже щодня рятувальники знімають з дерев кішок, і це вже звична ситуація. Однак сьогоднішній виклик, який надійшов рятувальникам, не міг не здивувати.

"Так, в місті Нікополь, допомоги потребувала жінка 1993 року народження, яка знаходилася на дереві на рівні 4-го поверху, та не могла самостійно спуститися додолу. Як виявилося, вона – багатодітна мати та, за словами самої потерпілої, вагітна", – йдеться в повідомленні.

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Рятувальники спустили жінку з дерева, що ж стало причиною її дій – невідомо.

Рятувальники знімають людей з усіх усюд

Скоро зима і рятувальникам додасться роботи. Дуже часто людей доводиться рятувати в горах.

Наприклад, раніше на одному з карпатських гірськолижних курортів в селищі Славському Львівської області на канатній дорозі зупинився крісельний підйомник. На ньому знаходилося 74 людини.

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