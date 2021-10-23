У Дніпропетровській області рятувальники спустили вагітну з дерева

На Дніпропетровщині співробітники ДСНС спустили з дерева вагітну жінку. Як вона опинилася на дереві – поки невідомо.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС області.
Майже щодня рятувальники знімають з дерев кішок, і це вже звична ситуація. Однак сьогоднішній виклик, який надійшов рятувальникам, не міг не здивувати.
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"Так, в місті Нікополь, допомоги потребувала жінка 1993 року народження, яка знаходилася на дереві на рівні 4-го поверху, та не могла самостійно спуститися додолу. Як виявилося, вона – багатодітна мати та, за словами самої потерпілої, вагітна", – йдеться в повідомленні.
Рятувальники спустили жінку з дерева, що ж стало причиною її дій – невідомо.
Рятувальники знімають людей з усіх усюд
Скоро зима і рятувальникам додасться роботи. Дуже часто людей доводиться рятувати в горах.
Наприклад, раніше на одному з карпатських гірськолижних курортів в селищі Славському Львівської області на канатній дорозі зупинився крісельний підйомник. На ньому знаходилося 74 людини.
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