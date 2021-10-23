Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Дніпропетровська

У Дніпропетровській області рятувальники спустили вагітну з дерева

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
23 жовтня, 19:39
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Майже щодня співробітники ДСНС знімають з дерев кішок, але вагітна жінка на дереві застрягла вперше
Жінка виявилася на дереві і не змогла спуститися самостійно
Жінка виявилася на дереві і не змогла спуститися самостійно / Фото: Колаж: Сьогодні

На Дніпропетровщині співробітники ДСНС спустили з дерева вагітну жінку. Як вона опинилася на дереві – поки невідомо.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС області.

Реклама

Майже щодня рятувальники знімають з дерев кішок, і це вже звична ситуація. Однак сьогоднішній виклик, який надійшов рятувальникам, не міг не здивувати.

"Так, в місті Нікополь, допомоги потребувала жінка 1993 року народження, яка знаходилася на дереві на рівні 4-го поверху, та не могла самостійно спуститися додолу. Як виявилося, вона – багатодітна мати та, за словами самої потерпілої, вагітна", – йдеться в повідомленні.

Читайте також:

Реклама

Рятувальники спустили жінку з дерева, що ж стало причиною її дій – невідомо.

Рятувальники знімають людей з усіх усюд

Скоро зима і рятувальникам додасться роботи. Дуже часто людей доводиться рятувати в горах.

Наприклад, раніше на одному з карпатських гірськолижних курортів в селищі Славському Львівської області на канатній дорозі зупинився крісельний підйомник. На ньому знаходилося 74 людини.

Реклама

Читайте також:

  • в Дніпрі маленька дівчинка застрягла в батареї. Виявилося, малятко грала, і її ніжка потрапила між радіатором опалення і стіною в спальні квартири. Фахівці без застосування аварійно-рятувального інструменту акуратно витягли ніжку дитини. Під час надання допомоги рятувальники змастили ногу соняшниковою олією. Дитина в госпіталізації не потребував.
  • в Черкасах злодій застряг на місці злочину. Жителі запевняють: в їх будинок прийшов красти кабель.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Щоденник незалежності 🇺🇦

23 жовтня 1991. У Києві перебуває з візитом Збігнєв Бжезинський, американський політичний діяч...

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

124 732

захворіло за тиждень в Україні

+33%

Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
11
9:22
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
11
11:25
6
16
Маріуполь
12
13:29
4
Показати бiльше
Субота, 23 жовтня
2:0
Про матч
0:2
19:30
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Вакцинація
Станом на 22 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 915 377
Люди, які отримали мінімум одну дозу
8 760 922
Всього введених доз 15 676 299
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір українців
ТОП електрокарів
Дізнайся про новий рекорд
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,64
18,50
32,38
32,18
30,79
18,79
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,90
32,09
29,39
18,58
35,97
32,56
33,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3739

Євро (€)

30.58

Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Опитування
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти