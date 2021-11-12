На Дніпропетровщині затримали педофіла з Росії: що йому загрожує

На Дніпропетровщині затримали громадянина Росії, якого підозрюють у сексуальному насильстві дитини. Зловмисника повернули на батьківщину.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.
Подробиці
Як стало відомо, правоохоронні органи Росії та Інтерпол розшукували чоловіка, підозрюваного у скоєнні розпусних дій стосовно дитини.
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Злочинець переховувався від правоохоронців у Дніпропетровській області. Його затримали та екстрадували на батьківщину.
"Дніпропетровською обласною прокуратурою забезпечено фактичну передачу компетентним органам Російської Федерації громадянина цієї держави та Республіки Казахстан для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів відносно малолітньої особи", – зазначили у відомстві.
Сексуальне насильство над дітьми в Україні
У середньому до 80% випадків ґвалтують дітей дорослі, яких вони знають. З них близько 40% – дуже близькі до дитини родичі або батьки. Про 90% злочинів ніколи не повідомляють до поліції.
Чому діти мовчать
Причини мовчання дітей найрізноманітніші:
- страх або сором;
- недовіра батьків до слів дитини;
- страх дитини втратити близького дорослого, який піклується і часто дарує подарунки;
- залежність сім'ї від педофіла.
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У Рівному молодик зґвалтував 13-річну дівчинку. Зловмисник заявив, що не зрозумів, скільки років було постраждалій.