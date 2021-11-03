Платив гроші за оголені фото: у Черкасах педофіл розбещував хлопчика

У Черкасах перед судом постане 41-річний чоловік, який розбещував хлопчика із малозабезпеченої сім'ї. Зловмисник умовив дитину за гроші робити та надсилати йому порнографічні фотографії.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Черкаської області.
Деталі НП
Як стало відомо, чоловік зареєструвався в Telegram і з кінця грудня 2020 по квітень 2021 з метою задоволення статевої пристрасті листувався з неповнолітнім хлопчиком.
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Злочинець дізнався, що дитина з малозабезпеченої родини, тож скористалася цим. Він умовив хлопчика за гроші робити та надсилати йому порнографічні фотографії.
Фото з дитячою порнографією зловмисник зберігав на власному мобільному телефоні. Їх знайшли під час обшуків та огляду телефону.
Що загрожує зловмиснику?
Злочинця звинувачують у скоєнні розпусних дій стосовно особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку (ч. 1 ст. 156 КК України), умисного отримання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій, її придбання та зберігання без мети збуту ч. 1 ст.301-1 КК України).
Сексуальне насильство над дітьми в Україні
У середньому до 80% випадків ґвалтують дітей дорослі, яких вони знають. З них близько 40% – дуже близькі до дитини родичі або батьки. Про 90% злочинів ніколи не повідомляють до поліції.
Чому діти мовчать
Причини мовчання дітей найрізноманітніші:
- страх або сором;
- недовіра батьків до слів дитини;
- страх дитини втратити близького дорослого, який піклується і часто дарує подарунки;
- залежність сім'ї від педофіла.
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У Рівному молодик зґвалтував 13-річну дівчинку. Зловмисник заявив, що не зрозумів, скільки років було постраждалій.