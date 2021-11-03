Платив гроші за оголені фото: у Черкасах педофіл розбещував хлопчика

Злочинець скористався тим, що дитина була з малозабезпеченої родини

У Черкасах чоловік розбещував хлопчика. Фото: колаж "Сьогодні"

У Черкасах перед судом постане 41-річний чоловік, який розбещував хлопчика із малозабезпеченої сім'ї. Зловмисник умовив дитину за гроші робити та надсилати йому порнографічні фотографії.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Черкаської області.

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Деталі НП

Як стало відомо, чоловік зареєструвався в Telegram і з кінця грудня 2020 по квітень 2021 з метою задоволення статевої пристрасті листувався з неповнолітнім хлопчиком.

Злочинець дізнався, що дитина з малозабезпеченої родини, тож скористалася цим. Він умовив хлопчика за гроші робити та надсилати йому порнографічні фотографії.

Фото з дитячою порнографією зловмисник зберігав на власному мобільному телефоні. Їх знайшли під час обшуків та огляду телефону.

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Що загрожує зловмиснику?

Злочинця звинувачують у скоєнні розпусних дій стосовно особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку (ч. 1 ст. 156 КК України), умисного отримання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій, її придбання та зберігання без мети збуту ч. 1 ст.301-1 КК України).

Сексуальне насильство над дітьми в Україні

У середньому до 80% випадків ґвалтують дітей дорослі, яких вони знають. З них близько 40% – дуже близькі до дитини родичі або батьки. Про 90% злочинів ніколи не повідомляють до поліції.

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Чому діти мовчать

Причини мовчання дітей найрізноманітніші:

страх або сором;

недовіра батьків до слів дитини;

страх дитини втратити близького дорослого, який піклується і часто дарує подарунки;

залежність сім'ї від педофіла.

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