У будинку для людей похилого віку трагічно загинули п'ять жінок: затримано адміністратора

У Дніпрі поліцейські затримали адміністратора будинку для людей похилого віку, у якому загинули п'ять жінок. У їхній кімнаті сталося коротке замикання.
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Подробиці
В одній із кімнат на другому поверсі будинку, де були загиблі, сталося коротке замикання та загоряння електропроводки. Жінки могли отруїтися чадним газом. Їхні тіла відправили на експертизу.
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Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
Поліцейські затримали адміністратора закладу. Тепер він може позбутися волі на 8 років.
З початку року у пожежах загинуло понад 1000 українців
За даними ДСНС, з початку року сталося 66 155 загорянь, 1262 особи загинули, 1077 – постраждали. Найбільше спалахів – 21 780 – було у житлових секторах.
Основні причини виникнення пожеж:
- необережне поводження з вогнем;
- використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання або каналізації;
- несправність та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутових споживачів електроенергії.
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