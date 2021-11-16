В доме престарелых трагически погибли пять женщин: задержан администратор

В Днепре полицейские задержали администратора дома престарелых, в котором погибли пять женщин. В их комнате случилось короткое замыкание.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
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В одной из комнат на втором этаже дома, где были погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом. Их тела отправили на экспертизу.
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Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские задержали администратора заведения. Теперь он может лишиться свободы на 8 лет.
С начала года в пожарах погибли более 1000 украинцев
По данным ГСЧС, с начала года произошло 66 155 возгораний, 1262 человека погибли, 1077 – пострадали. Больше всего возгораний – 21 780 – было в жилых секторах.
Основные причины возникновения пожаров:
- неосторожное обращение с огнем;
- использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.
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