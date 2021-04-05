У Кривому Розі розпочався ремонт стадіону "Металург" за стандартами ФІФА і УЄФА (фото)

На стадіоні можна буде займатися важкою атлетикою, боксом, фітнесом

У Кривому Розі за програмою "Велике будівництво" стартувала реконструкція стадіону "Металург", на якому буде сучасна арена за стандартами ФІФА та УЄФА.

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Як повідомив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов, цей проєкт – наймасштабніший в області.

Стадіону "Металург" майже 50 років, але останнім часом він стояв занедбаний.

"Ми з друзями ходили сюди на матчі. Це було традицією містян", – сказав народний депутат України Юрій Корявченков.

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"Кожен елемент проєкту звіряли з вимогами ФІФА та УЄФА. Адже на стадіоні планують проводити матчі за національний і єврокубки", – підкреслила проектувальниця Вікторія Панченко.

Поле оновленого стадіону буде з "живим" газоном, зі спеціальною системою поливу та підігріву. Також тут зведуть нові трибуни на 19 000 глядачів, у тому числі для людей з інвалідністю. Будівельники осучаснять приміщення під трибунами, де облаштують спортивні зали, роздягальні та тренерські.

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На стадіоні можна буде займатися важкою атлетикою, боксом, фітнесом, карате та греко-римською боротьбою. Навколо стадіону облаштують бігові доріжки. Буде і зона для стрибків з жердиною. Також тут зведуть 4-поверхову будівлю під VIP-зону, коментаторські і місця для журналістів.

"Давно чекали реконструкцію. Після її завершення стадіон стане головною тренувальною базою та футбольною ареною міста", – розповів президент ФК "Кривбас" Костянтин Караманиць.

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Нагадаємо, у 2021 році в рамках "Великого будівництва" в Україні оновлять і побудують 150 мостів.

Крім того, в Україні в ході "Великого будівництва" в 2021 році відремонтують трасу М-30 Стрий – Ізварине. Вона з'єднає захід і схід країни, її протяжність – 1400 км.

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