В Кривом Роге начался ремонт стадиона "Металлург" по стандартам ФИФА и УЕФА (фото)

На стадионе можно будет заниматься тяжелой атлетикой, боксом, фитнесом

В Кривом Роге по программе "Большая стройка" стартовала реконструкция стадиона "Металлург", на котором будет современная арена по стандартам ФИФА и УЕФА.

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Как сообщил первый заместитель главы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов, этот проект – самый масштабный в области.

Стадиону "Металлург" почти 50 лет, но в последнее время он стоял заброшенный.

"Мы с друзьями ходили сюда на матчи. Это было традицией горожан", - сказал народный депутат Украины Юрий Корявченков.

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"Каждый элемент проекта сверяли с требованиями ФИФА и УЕФА. Ведь на стадионе планируют проводить матчи за национальный и еврокубки", – подчеркнула проектировщица Виктория Панченко.

Поле обновленного стадиона будет с "живым" газоном, со специальной системой полива и подогрева. Также здесь возведут новые трибуны на 19 000 зрителей, в том числе для людей с инвалидностью. Строители осовременят помещения под трибунами, где обустроят спортивные залы, раздевалки и тренерские.

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На стадионе можно будет заниматься тяжелой атлетикой, боксом, фитнесом, каратэ и греко-римской борьбой. Вокруг стадиона обустроят беговые дорожки. Будет и зона для прыжков с шестом. Также здесь возведут 4-этажное здание под VIP-зону, комментаторские и места для журналистов.

"Давно ждали реконструкцию. После ее завершения стадион станет главной тренировочной базой и футбольной ареной города", – рассказал президент ФК "Кривбасс" Константин Караманиц.

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Напомним, в 2021 году в рамках "Большой стройки" в Украине обновят и построят 150 мостов.

Кроме того, в Украине в ходе "Большой стройки" в 2021 году отремонтируют трассу М-30 Стрый – Изварино. Она соединит запад и восток страны, ее протяженность – 1400 км.

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