У Кривому Розі в насос затягнуло трьох працівників водоканалу (оновлено)

Комунальники загинули на місці НП

Працівники не переконалися в безпеці виконання робіт / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кривому Розі 18 вересня на підприємстві під час виконання робіт загинули три людини. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

"Повідомлення до поліції надійшло 18 вересня. За попередньою інформацією, у Довгинцівському районі під час виконання робіт з підвищеною небезпекою трьох осіб затянуло до насосу", – йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці за вказаним фактом внесли відомості в ЄРДР за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

У прес-служба ДСНС розповіли, що 18 вересня о 10:08 рятувальникам надійшло повідомлення про надзвичайну подію від диспетчера КП "Кривбасводоканал". Прибувши на місце рятувальники встановили що тіла без ознак життя знаходяться в конструкції горизонтального відстійника на глибині 6 метрів.

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З дна відстійника за допомогою мотузки підняли тіла загиблих на поверхню. В результаті події загинули три людини (1962, 1982 і 1978 років народження).

Місцевий журналіст Олег Єрмолинський заявив, що загинули працівники "Кривбасводоканалу". Вони не переконалися в безпеці, не заміряли вміст газів у приміщенні і їх затягнуло в насос.

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