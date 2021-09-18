В Кривом Роге в насос затянуло трех работников водоканала (обновлено)

Коммунальщики погибли на месте ЧП

Работники не убедились в безопасности выполнения работ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кривом Роге 18 сентября на предприятии во время выполнения работ погибли три человека. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Сообщение в полицию поступило 18 сентября. По предварительной информации, в Долгинцевском районе во время выполнения работ с повышенной опасностью трех человек затянуло в насос", – говорится в сообщении.

Реклама

Правоохранители по указанному факту внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

В пресс-служба ГСЧС рассказали, что 18 сентября в 10:08 спасателям поступило сообщение о ЧП от диспетчера КП "Кривбасводоканал". Прибыв на место спасатели установили что тела без признаков жизни находятся в конструкции горизонтального отстойника на глубине 6 метров.

Реклама

Со дна отстойника с помощью веревки подняли тела погибших на поверхность. В результате происшествия погибли три человека (1962, 1982 и 1978 годов рождения).

Местный журналист Олег Ермолинских заявил, что погибли работники "Кривбассводоканала". Они не убедились в безопасности, не замерили содержание газов в помещении и их затянуло в насос.

Реклама

Также читайте другие новости по теме: