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У багатоповерхівці Кривого Рогу пролунав вибух

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
17 вересня, 11:31
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Причини вибуху поки невідомі. Фахівці розбираються в ситуації
На місці події працюють рятувальники. Фото: t.me/ermolinskiy_news
На місці події працюють рятувальники. Фото: t.me/ermolinskiy_news

В одному з житлових будинків Кривого Рогу сьогодні, 17 вересня, прогримів вибух. На місце події вирушили рятувальники, швидка і газова служба.

Про це повідомляє Перший міський.

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За інформацією ЗМІ, приблизно 10:15 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух в дев'ятиповерхівці на вулиці Мухіна. Заявниця розповіла, що пролунав вибух у будинку, в якому вона проживає.

Крім того, жінка також розповіла про крики дітей, які знаходяться на одному з балконів та про дверну раму чи то віконну раму, яка лежить на землі.

За інформацією місцевих ЗМІ, у приміщенні (де стався вибух) у цей час знаходилось троє дітей та літній чоловік. Усіх їх рятувальники вивели з домівки та передали медикам.

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Про причини вибуху поки не повідомляється, наразі на місце події прибули голова райради та начальник Криворізького районного управління поліції.

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Як може вибухнути газ?

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Причин вибуху побутового газу може бути три:

  • зношеність комунікацій;
  • несправне обладнання;
  • недбалість людей.

Газівники пояснюють, що вибухонебезпечна суміш утворює концентрація природного газу на рівні від 5 до 15% за обсягом в суміші з повітрям. Всього декілька годин і ця суміш може вибухнути.

Раніше ми повідомляли, що в Донецьку прогримів вибух у житловій висотці, є загиблі.

Також нагадаємо, у Києві прогримів вибух, внаслідок чого було зруйновано гараж, ще декілька сусідніх будинків пошкоджені. Під завалами рятувальники шукали людей.

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