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В многоэтажке Кривого Рога прогремел взрыв

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
17 сентября, 11:31
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Причины взрыва пока неизвестны. Специалисты разбираются в ситуации
На месте происшествия работают спасатели. Фото: t.me/ermolinskiy_news
На месте происшествия работают спасатели. Фото: t.me/ermolinskiy_news

В одном из жилых домов Кривого Рога сегодня, 17 сентября, прогремел взрыв. На место происшествия отправились спасатели, скорая и газовая служба.

Об этом сообщает Первый городской.

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По информации СМИ, около 10:15 к спасателям поступило сообщение о взрыве в девятиэтажке на улице Мухина. Заявительница рассказала, что прогремел взрыв в доме, в котором она проживает.

Кроме того, женщина также рассказала о криках детей, которые находятся на одном из балконов и о дверной раме или оконной раме, что лежит на земле.

По информации местных СМИ, в помещении (где произошел взрыв) в это время находилось трое детей и пожилой мужчина. Всех их спасатели вывели из дома и передали медикам.

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О причинах взрыва пока не сообщается, сейчас на место происшествия прибыли председатель райсовета и начальник Криворожского районного управления полиции.

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Как может взорваться газ?

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Причин взрыва бытового газа может быть три:

  • изношенность коммуникаций;
  • неисправное оборудование;
  • небрежность людей.

Газовщики поясняют, что взрывоопасная смесь образует концентрация природного газа на уровне от 5 до 15% по объему в смеси с воздухом. Всего несколько часов и эта смесь может взорваться.

Ранее мы сообщали, что в Донецке прогремел взрыв в жилой высотке, есть погибшие.

Также напомним, в Киеве прогремел взрыв, в результате чего был разрушен гараж, еще несколько соседних домов повреждены. Под завалами спасатели искали людей.

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