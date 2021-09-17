В многоэтажке Кривого Рога прогремел взрыв

В одном из жилых домов Кривого Рога сегодня, 17 сентября, прогремел взрыв. На место происшествия отправились спасатели, скорая и газовая служба.
Об этом сообщает Первый городской.
По информации СМИ, около 10:15 к спасателям поступило сообщение о взрыве в девятиэтажке на улице Мухина. Заявительница рассказала, что прогремел взрыв в доме, в котором она проживает.
Кроме того, женщина также рассказала о криках детей, которые находятся на одном из балконов и о дверной раме или оконной раме, что лежит на земле.
По информации местных СМИ, в помещении (где произошел взрыв) в это время находилось трое детей и пожилой мужчина. Всех их спасатели вывели из дома и передали медикам.
О причинах взрыва пока не сообщается, сейчас на место происшествия прибыли председатель райсовета и начальник Криворожского районного управления полиции.
Читайте также:
В Кривом Роге ветеран АТО подорвал себя гранатой – ему оторвало ногу
Как может взорваться газ?
Причин взрыва бытового газа может быть три:
- изношенность коммуникаций;
- неисправное оборудование;
- небрежность людей.
Газовщики поясняют, что взрывоопасная смесь образует концентрация природного газа на уровне от 5 до 15% по объему в смеси с воздухом. Всего несколько часов и эта смесь может взорваться.
Ранее мы сообщали, что в Донецке прогремел взрыв в жилой высотке, есть погибшие.
Также напомним, в Киеве прогремел взрыв, в результате чего был разрушен гараж, еще несколько соседних домов повреждены. Под завалами спасатели искали людей.