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Під час відпочинку в Туреччині помер екс-керівник поліції Дніпропетровської області

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
17 серпня, 11:11
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Звільнений на вимогу президента України Володимира Зеленського генерал поліції Віталій Глуховеря помер вранці 17 серпня на курорті в Туреччині
Помер екс-голова Національної поліції Дніпропетровської області Віталій Глуховеря. Фото: 49000.com.ua
Помер екс-голова Національної поліції Дніпропетровської області Віталій Глуховеря. Фото: 49000.com.ua

Помер екс-керівник поліції Дніпропетровської області Віталій Глуховеря. За поки непідтвердженою інформацією під час відпочинку в Туреччині у нього відірвався тромб.

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Про це повідомляє Telegram-канал Дніпро обласний.

Інших подробиць інциденту поки немає. Також немає даних, з ким відпочивав генерал.

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Що відомо про генерала

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    З 1998 по 2003 роки він керував міліцією Дніпропетровської області.

  • Навесні 2014 став виконувачем обов'язків керівника Дніпропетровського обласного управління МВС України. Пізніше наказом Авакова був призначений начальником ГУ МВС України в Дніпропетровській області.

  • З 5 листопада 2015 до 2017 років був ректором Дніпропетровського університету внутрішніх справ, після чого був призначений начальником ГУНП Дніпропетровської області.

  • У 2019-2021 роках був проректором Дніпропетровського університету внутрішніх справ.

  • Нагадаємо, що 26 липня 2019 в мережу потрапило відео, на якому глава УВС Дніпропетровської області затримав своїх же підлеглих, які зупинили його автомобіль за порушення ПДР.
  • 27 липня Володимир Зеленський висунув вимогу до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити главу УВС Дніпропетровської області Глуховерю з займаної посади. ДБР розпочало розслідування перевищення влади керівником поліції Дніпропетровщини. 23 серпня 2019 року екс-очільнику поліції Дніпропетровщини Глуховері повідомили про підозру. У січні 2020 року справа дійшла до суду.

Раніше ми повідомляли, що у Новомосковську Дніпропетровської області помер депутат міськради Андрій Олександрович.

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Також нагадаємо, в Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденко.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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