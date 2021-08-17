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Во время отдыха в Турции умер экс-руководитель полиции Днепропетровской области

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
17 августа, 11:11
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Уволенный по требованию президента Украины Владимира Зеленского генерал полиции Виталий Глуховеря умер утром 17 августа на курорте в Турции
Скончался экс-глава Национальной полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря. Фото: 49000.com.ua
Скончался экс-глава Национальной полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря. Фото: 49000.com.ua

Умер экс-начальник полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря. По пока неподтвержденной информации во время отдыха в Турции у него оторвался тромб.

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Об этом сообщает Telegram-канал Днепр областной.

Других подробностей инцидента пока нет. Также нет данных, с кем отдыхал генерал.

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Что известно о генерале

  • С 1998 по 2003 годы он руководил милицией Днепропетровской области.
  • Весной 2014 стал исполняющим обязанности руководителя Днепропетровского областного управления МВД Украины. Позже приказом Авакова был назначен начальником ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.
  • С 5 ноября 2015 до 2017 годов был ректором Днепропетровского университета внутренних дел, после чего был назначен начальником ГУНП Днепропетровской области.
  • В 2019-2021 годах был проректором Днепропетровского университета внутренних дел.
  • Напомним, что 26 июля 2019 в сеть попало видео, на котором глава УВД Днепропетровской области задержал своих же подчиненных, которые остановили его автомобиль за нарушение ПДД.
  • 27 июля Владимир Зеленский потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно уволить главу УВД Днепропетровской области Глуховерю с занимаемой должности. ГБР начало расследование превышения власти руководителем полиции Днепропетровщины. 23 августа 2019 экс-главе полиции Днепропетровщины Глуховери сообщили о подозрении. В январе 2020 года дело дошло до суда.
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Ранее мы сообщали, что в Новомосковске Днепропетровской области умер депутат горсовета Андрей Александрович.

Также напомним, в Киеве нашли мертвым народного депутата Валерия Давыденко.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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