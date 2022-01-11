Вводили план" перехват". У Дніпрі п'яний чоловік забув, де припаркував автомобіль

За виклик правоохоронців чоловіку доведеться сплатити штраф

На чоловіка склали протокол за помилковий виклик/Колаж: "Сьогодні"

У Дніпрі поліцейським довелося вводити план "перехват" через чоловіка, який забув де припаркував свій автомобіль. Він залишив машину, а коли повернувся — її не було.

Про це повідомляє Інформатор.

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Деталі

Інцидент стався 10 січня. Чоловік заявив у поліцію, що припаркував автомобіль Honda на вулиці Старокозацькій і відлучився у справах. Коли він повернувся, то не знайшов транспортний засіб на місці паркування.

Дії правоохоронців

Поліцейські через інцидент ввели план "перехват". Однак, правоохоронці зробили це дарма.

"Виявилося, що все набагато прозаїчніше і причин для таких заходів не було: чоловік був п'яний і просто забув, де залишив авто. На нього склали протокол за помилковий виклик", — йдеться в повідомленні.

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Ініціативу намагалися втілити у життя ще у 2015 році, але вона так повноцінно і не запрацювала. Зараз же нардепи хочуть покращити її та доповнити.