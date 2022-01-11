Вводили план" перехват". У Дніпрі п'яний чоловік забув, де припаркував автомобіль

У Дніпрі поліцейським довелося вводити план "перехват" через чоловіка, який забув де припаркував свій автомобіль. Він залишив машину, а коли повернувся — її не було.
Про це повідомляє Інформатор.
Деталі
Інцидент стався 10 січня. Чоловік заявив у поліцію, що припаркував автомобіль Honda на вулиці Старокозацькій і відлучився у справах. Коли він повернувся, то не знайшов транспортний засіб на місці паркування.
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Дії правоохоронців
Поліцейські через інцидент ввели план "перехват". Однак, правоохоронці зробили це дарма.
"Виявилося, що все набагато прозаїчніше і причин для таких заходів не було: чоловік був п'яний і просто забув, де залишив авто. На нього склали протокол за помилковий виклик", — йдеться в повідомленні.
Нова система штрафів для водіїв
В Україні хочуть ввести штрафні бали для водіїв. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано у Верховній Раді.
Ініціативу намагалися втілити у життя ще у 2015 році, але вона так повноцінно і не запрацювала. Зараз же нардепи хочуть покращити її та доповнити.
Ініціаторами законопроєкту є депутати від "Слуги народу". Вони пропонують, щоб водій, який порушує ПДР, не лише платив штраф грошима, але й отримував штрафні бали:
- 1 бал — непристебнутий ремінь безпеки, перевезення дітей без автокрісла;
- 2 бали — брудні номери, перевищення швидкості на 20 км/год та більше, проїзд на "червоний";
- 3 бали — значні порушення правил дорожнього руху, зупинка на смузі для громадського транспорту;
- 5 балів — перевищення швидкості на 50 км/год, створення аварійної ситуації.
Якщо за рік водій назбирав 12 і більше таких балів, то спеціальний уповноважений Нацполіції визнає його водійське посвідчення недійсним. А щоб повернути права, потрібно заново скласти теоретичний та практичний іспит. Для водіїв, що отримали права менше року тому, посвідчення блокуватимуть, коли ті наберуть 8 балів.
Кожні 365 днів накопичені бали анулюються. Водій може оскаржити в суді призупинення дії прав, але під час розгляду справи їздити йому все одно заборонено. Якщо ж порушник не дотримав цього правила і сів за кермо, то заплатить штраф у розмірі 3400 грн.
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