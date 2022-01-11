Вводили план "перехват". В Днепре пьяный мужчина забыл, где припарковал автомобиль

В Днепре полицейским пришлось вводить план "перехват" из-за мужчины, который забыл, где припарковал свой автомобиль. Он покинул машину, а когда вернулся – ее не было.
Об этом сообщает информатор.
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Инцидент произошел 10 января. Мужчина заявил в полицию, что припарковал автомобиль Honda на улице Староказацкой и отлучился по делам. Когда он вернулся, то не нашел транспортное средство на месте парковки.
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Действия правоохранителей
Полицейские из-за инцидента ввели план "перехват". Однако правоохранители сделали это зря.
"Оказалось, что все гораздо прозаичней и причин для таких мер не было: мужчина был пьян и просто забыл, где оставил авто. На него составили протокол за ложный вызов", — говорится в сообщении.
Новая система штрафов для водителей
В Украине хотят ввести штрафные баллы для водителей. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.
Инициативу пытались внедрить в жизнь еще в 2015 году, но она так полноценно и не заработала. Сейчас нардепы хотят улучшить ее и дополнить.
Инициаторами законопроекта являются депутаты от "Слуги народа". Они предлагают, чтобы водитель, нарушающий ПДД, не только платил штраф деньгами, но и получал штрафные баллы:
- 1 балл — не пристегнутый ремень безопасности, перевозка детей без автокресла;
- 2 балла — грязные номера, превышение скорости на 20 км/ч и больше, проезд на красный;
- 3 балла — значительные нарушения правил дорожного движения, остановка на полосе для общественного транспорта;
- 5 баллов — превышение скорости на 50 км/ч, создание аварийной ситуации.
Если через год водитель насобирал 12 и более таких баллов, то специальный уполномоченный Нацполиции признает его водительское удостоверение недействительным. А чтобы вернуть права, нужно заново сдать теоретический и практический экзамен. Для водителей, получивших права менее года назад, удостоверения будут блокировать, когда те наберут 8 баллов.
Каждые 365 дней накопленные баллы аннулируются. Водитель может обжаловать в суде приостановку действия прав, но при рассмотрении дела ездить ему все равно запрещено. Если же он нарушил это правило и сел за руль, то заплатит штраф в размере 3400 грн.
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