Ви взагалі в своєму розумі? У Кривому Розі вандали осквернили братську могилу (фото)

Вони розмалювали і закидали її сміттям – поліція вже встановила причетних

У п'ятницю, 23 липня, в Кривому Розі вандали закидали сміттям і розмалювали братську могилу воїнів Другої світової війни.

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Про це повідомив Глава Довгинцівського району міста Ігор Ратинов в Facebook.

"Ви взагалі в своєму розумі? Це звернення до" едоумків", які це зробили. Це не просто пам'ятник, це братська могила! Куди ж ми котимося. Це дно", – написав чиновник.

Інцидент стався в парку Залізничників на вулиці Серафимовича в Долгінцевському районі міста. Вандали закинули в пальник Вічного вогню гральні карти, а на меморіалі залишили непристойні написи.

Реклама Фото: facebook.com/officialIRatinov

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Правоохоронці Довгинцівського району вже встановили причетних. Ними виявилися підлітки. Поліцейські провели з ними роз'яснювальну бесіду.

Відзначимо, що в Кривому Розі під меморіалом поховані 34 підпільника, які були розстріляні 29 червня 1942 року та 30 червня 1943 року. Крім того, там поховані останки 144 солдат, загиблих в ході звільнення.

Фото: facebook.com/officialIRatinov

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Раніше ми повідомляли, що поліція зловила зловмисників, які в Києві поглумилися над могилою видатного українського вченого і правознавця Олександра Кістяківського.