Запис з камер – фейк? Близькі мера Кривого Рогу розповіли про сліди побиття на тілі загиблого

Депутат заявила, що в записі з камер спостереження є багато невідповідностей, а мовчання правоохоронців викликає ще більше питань

Знайомі Павлова мають багато питань до слідчих, але їм багато чого не пояснюють. Колаж "Сьогодні"

На тілі загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова були тілесні ушкодження не схожі на ті, що бувають після падіння. Більше вони нагадують наслідки побиття. А після того, як Павлова знайшли на порозі будинку, місцевих поліцейських кілька годин не пускали на місце інциденту.

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Про це розповіла сайту "Сьогодні" депутат міськради Кривого Рогу Вікторія Третяк.

Підозрілі удари і калюжа крові

На фото, які показали чиновникам, видно, що мер виглядав так, як ніби його хтось побив.

"Ми чітко побачили – там є сліди від удару – руки або кулака, тому що праве око повністю опухло і під ним синє. Збоку ока і на підборідді запеклася кров, вухо синє. Не могло бути такого від падіння. На шиї удавка", – сказала вона.

За словами депутата, до цього часу правоохоронці не пояснили їм обставини смерті Павлова. Крім того, до розслідування не допустили місцевих поліцейських, а чекали київську групу копів.

"Не стало речей, які там були – його електронна сигарета, сама зброя лежала вже по-іншому. На питання, чому сорочка розірвана на грудній частині – якщо придивитися на фото, там є маленька дірочка, саме від пострілу. А знизу – діра, яка могла бути, якщо смикнути і розірвати", – додала Третяк.

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Вона підкреслила, що питання викликає і калюжа крові, у якій лежав загиблий. У мера в крові були руки і ноги, а така пляма могла бути тільки якщо людина впала головою вниз, а потім її перевернули.

Відео з дому Павлова – справжнє?

Депутати міськради припускають, що ні. Третяк стверджує, що мер тільки нещодавно встановив по всьому будинку і на вулиці нові камери.

Ось, що помітили підозрілого:

На відео немає шкарпеток, а Павлова знайшли в високих шкарпетки.

Запис не в тій годинний площині.

Якість запису сильно погіршена – камери Павлова знімають краще.

Перша частина відео не збігається з другою. Чиновники підозрюють, що друга частина взагалі прискорена або повністю змонтована.

Що відомо про Костянтина Павлове?

Народився у Кривому Розі в 1973 році.

Працював в Інституті ринкових відносин, заступником директора на підприємстві "Кривбассконсалтинг" і заступником начальника відділу управління АТ "Південний ГЗК".

З 2006 по 2012 рік обіймав посаду першого заступника міського голови, пізніше – народний депутат 7-го і 8-го скликань.

У 2020 році на виборах мера Кривого Рогу був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Костянтин Павлов був виявлений мертвим у своєму будинку в неділю. У поліції поки відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Його обов'язки тимчасово виконуватиме секретар міськради Олександр Котляр.

Тим часом експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", що складалася з жителів міста.