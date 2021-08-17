Запись с камер – фейк? Близкие мэра Кривого Рога рассказали о следах избиений на теле погибшего

На теле погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова были телесные повреждения, не похожие на те, что бывают после падения. Больше они напоминают последствия избиения. А после того, как Павлова нашли на пороге дома, местных полицейских несколько часов не пускали на место инцидента.
Об этом рассказала сайту "Сегодня" депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третяк.
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Подозрительные ушибы и лужа крови
На фото, которые показали чиновникам, видно, что мэр выглядел так, как будто его кто-то избил.
"Мы четко увидели – там есть следы от удара – руки или кулака, потому что правый глаз полностью опух и под ним синее. Сбоку глаза и на подбородке запеклась кровь, ухо синее. Не могло быть такого от падения. На шее удавка", – сказала она.
По словам депутата, до этого времени правоохранители не объяснили им обстоятельства смерти Павлова. Кроме того, к расследованию не допустили местных полицейских, а ждали киевскую группу копов.
"Не стало вещей, которые там были – его электронная сигарета, само оружие лежало уже по-другому. На вопрос почему рубашка разорвана на грудной части – если присмотреться на фото, там есть маленькая дырочка, именно от выстрела. А снизу – дыра, которая могла быть, если дернуть и разорвать", – добавила Третяк.
Она подчеркнула, что вопросы вызывает и лужа крови, в которой лежал погибший. У мэра в крови были руки и ноги, а такое пятно могло быть только если человек упал головой вниз, а затем его перевернули.
Видео из дома Павлова – настоящее?
Депутаты горсовета предполагают, что нет. Третяк утверждает, что мэр только недавно установил по всему дому и на улице новые камеры.
Вот, что заметили подозрительного:
- На видео нет носков, а Павлова нашли в высоких носках.
- Запись не в той часовой плоскости.
- Качество записи сильно ухудшено – камеры Павлова снимают лучше.
- Первая часть видео не совпадает со второй. Чиновники подозревают, что вторая часть вообще ускоренная или полностью смонтирована.
Что известно о Константине Павлове?
- Родился в Кривом Роге в 1973 году.
- Работал в Институте рыночных отношений, заместителем директора на предприятии "Кривбассконсалтинг" и заместителем начальника отдела управления АО "Южный ГОК".
- С 2006 по 2012 год занимал должность первого заместителя городского головы, позже – народный депутат 7-го и 8-го созывов.
- В 2020 году на выборах мэра Кривого Рога был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре победил кандидата от партии президента "Слуга народа".
Как сообщали новости "Сегодня", Константин Павлов был обнаружен мертвым в своем доме рано утром в воскресенье. В полиции пока открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Его обязанности временно будет исполнять секретарь горсовета Александр Котляр.
Тем временем эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", состоявшей из жителей города.