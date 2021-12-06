Захищала мати. У Кривому Розі дочка пірнула ножем батька

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) дочка вдарила батька ножем через те, що він регулярно бив її матір. Чоловіка госпіталізували.
Про це повідомляє "Дніпро Оперативний" із посиланням на власні джерела.
39-річного чоловіка привезли до лікарні з проникаючим колото-різаним пораненням грудної клітки ліворуч та серйозними внутрішніми травмами.
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"У нього були зачеплені аорта, легка та міжреберна артерія. У потерпілого зупинилося серце і йому відразу ж почали проводити реанімаційні дії", – пишуть ЗМІ.
Що сталося
Майже смертельне поранення йому зазнала 19-річна донька під час сімейної сварки. Це сталося на вулиці Покровській. Як розповіла дівчина, батько постійно знущався з матері і бив її.
Тому під час останньої сварки вона схопила кухонний ніж та вдарила чоловіка у груди. Поліція вилучила зброю злочину та встановлює всі деталі події.
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