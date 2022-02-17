34 обстріли за пів дня! Які населені пункти постраждали від бойовиків – список

На Донбасі 17 лютого бойовики 34 рази обстріляли населені пункти та позиції ЗСУ. Троє вчителів школи у Станиці Луганській отримали контузії, ще одна мешканка Мар'їнки отримала множинні поранення.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Усього по Станиці Луганській бойовики випустили 32 снаряди із важкої артилерії. Половина населеного пункту залишилася без електроживлення. А у Врубівці противник пошкодив будівлю школи, де на той момент були учні та викладачі. На щастя, ніхто не постраждав. Крім цього, без газопостачання залишилося 70 квартир та близько 100 приватних будинків.
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Де стріляли бойовики:
- Новотошківське - з артилерії, мінометів та станкових протитанкових гранатометів.
- Водяне - з мінометів, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.
- Трудівське – з мінометів калібру 82 мм.
- Старогнатівка – з мінометів, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Старий Айдар та Мар'їнка – з мінометів калібру 120 мм.
- Південне та Майорськ – з мінометів та автоматичних станкових гранатометів.
- Лобачеве – з мінометів калібру 82 мм.
- Новоселівка Друга – із протитанкових ракетних комплексів.
- Луганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Мар'їнка – з мінометів, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.
- Троїцьке – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Попасна – зі станкових протитанкових гранатометів.
- Зайцеве – з автоматичних станкових гранатометів.
- Авдіївка, Шуми, Травневе, Невельське та Донецький – з мінометів калібру 120 мм.
- Новозванівка – з артилерії калібру 152 мм.
- Станиця Луганська – з артилерії, мінометів та автоматичних станкових гранатометів.
- Піски - з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
- Гольмівський – з мінометів та автоматичних станкових гранатометів.
- Хрящівка – з артилерії калібру 122 мм.
Внаслідок обстрілів бойовиків двоє бійців ЗСУ отримали поранення, зараз вони у лікарні у стані середньої важкості.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, щоб зупинити обстріли бойовиків, але тільки у разі загрози життю військовослужбовців.
СБУ розслідує обстріл школи та дитячого садка на Донбасі
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садка та школи в Луганській області. На місцях події працюють слідчі СБУ.
Копи зараз допитують свідків, очевидців та постраждалих, вивчають та документують обставини злочинів окупантів.
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