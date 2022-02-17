34 обстрела за полдня! Какие населенные пункты пострадали от боевиков – список

На Донбассе 17 февраля боевики 34 раза обстреляли населенные пункты и позиции ВСУ. Трое учителей школы в Станице Луганской получили контузии, еще одна жительница Марьинки получила множественные ранения.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Всего по Станице Луганской боевики выпустили 32 снаряда из тяжелой артиллерии. Половина населенного пункта осталась без электропитания. А во Врубовке противник повредил здание школы, где в тот момент были ученики и преподаватели. К счастью, никто не пострадал. Кроме этого, без газоснабжения остались 70 квартир и около 100 частных домов.
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Где стреляли боевики:
- Новотошковское - из артиллерии, минометов и станковых противотанковых гранатометов.
- Водяное - из минометов, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.
- Трудовское – из минометов калибра 82 мм.
- Старогнатовка – из минометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Старый Айдар и Марьинка – из минометов калибра 120 мм.
- Пивденне и Майорск – из минометов и автоматических станковых гранатометов.
- Лобачево – из минометов калибра 82 мм.
- Новоселовка Вторая – из противотанковых ракетных комплексов.
- Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Марьинка – из минометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
- Троицкое – из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Попасная – из станковых противотанковых гранатометов.
- Зайцево - из автоматических станковых гранатометов.
- Авдеевка, Шумы, Травневое, Невельское и Донецкий – из минометов калибра 120 мм.
- Новозвановка – из артиллерии калибра 152 мм.
- Станица Луганская – из артиллерии, минометов и автоматических станковых гранатометов.
- Пески - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- Гольмовский – из минометов и автоматических станковых гранатометов.
- Хрящевка - из артиллерии калибра 122 мм.
В результате обстрелов боевиков два бойца ВСУ получили ранения, сейчас они в больнице в состоянии средней тяжести.
Украинские защитники открывали ответный огонь, чтобы остановить обстрелы боевиков, но только в случае угрозы жизни военнослужащих.
СБУ расследует обстрелы школы и детского сада на Донбассе
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и школы в Луганской области. На местах происшествия работают следователи СБУ.
Копы сейчас допрашивают свидетелей, очевидцев и пострадавших, изучают и документируют обстоятельства преступлений оккупантов.
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