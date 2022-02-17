34 обстрела за полдня! Какие населенные пункты пострадали от боевиков – список

В пресс-центре ООС назвали города и поселки, которые обстреляли боевики 17 февраля – местные жители остались без света и газа

Боевики обстреляли школы и детсады, где были дети / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе 17 февраля боевики 34 раза обстреляли населенные пункты и позиции ВСУ. Трое учителей школы в Станице Луганской получили контузии, еще одна жительница Марьинки получила множественные ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Всего по Станице Луганской боевики выпустили 32 снаряда из тяжелой артиллерии. Половина населенного пункта осталась без электропитания. А во Врубовке противник повредил здание школы, где в тот момент были ученики и преподаватели. К счастью, никто не пострадал. Кроме этого, без газоснабжения остались 70 квартир и около 100 частных домов.

Где стреляли боевики:

Новотошковское - из артиллерии, минометов и станковых противотанковых гранатометов.

- из артиллерии, минометов и станковых противотанковых гранатометов. Водяное - из минометов, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.

- из минометов, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов. Трудовское – из минометов калибра 82 мм.

– из минометов калибра 82 мм. Старогнатовка – из минометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

– из минометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Старый Айдар и Марьинка – из минометов калибра 120 мм.

– из минометов калибра 120 мм. Пивденне и Майорск – из минометов и автоматических станковых гранатометов.

– из минометов и автоматических станковых гранатометов. Лобачево – из минометов калибра 82 мм.

– из минометов калибра 82 мм. Новоселовка Вторая – из противотанковых ракетных комплексов.

– из противотанковых ракетных комплексов. Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

– из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм. Марьинка – из минометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

– из минометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

– из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов. Троицкое – из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

– из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм. Попасная – из станковых противотанковых гранатометов.

– из станковых противотанковых гранатометов. Зайцево - из автоматических станковых гранатометов.

- из автоматических станковых гранатометов. Авдеевка, Шумы, Травневое, Невельское и Донецкий – из минометов калибра 120 мм.

– из минометов калибра 120 мм. Новозвановка – из артиллерии калибра 152 мм.

– из артиллерии калибра 152 мм. Станица Луганская – из артиллерии, минометов и автоматических станковых гранатометов.

– из артиллерии, минометов и автоматических станковых гранатометов. Пески - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

- из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Гольмовский – из минометов и автоматических станковых гранатометов.

– из минометов и автоматических станковых гранатометов. Хрящевка - из артиллерии калибра 122 мм.

В результате обстрелов боевиков два бойца ВСУ получили ранения, сейчас они в больнице в состоянии средней тяжести.

Украинские защитники открывали ответный огонь, чтобы остановить обстрелы боевиков, но только в случае угрозы жизни военнослужащих.

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СБУ расследует обстрелы школы и детского сада на Донбассе

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и школы в Луганской области. На местах происшествия работают следователи СБУ.

Копы сейчас допрашивают свидетелей, очевидцев и пострадавших, изучают и документируют обстоятельства преступлений оккупантов.