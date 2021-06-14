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Агенти без соцмереж. Як навчаються бійці найбільш таємничого спецпідрозділу СБУ

14 червня 2021 20:59

Юрій Гула Юрій Гула

Дводенні антитерористичні навчання провели в прифронтовій Авдіївці – ексклюзивні кадри тренувань спецпідрозділу "А"

Бійці спецпідрозділу "А" СБУ виконують надскладні завдання та спецоперації зі знешкодження терористів. І часто саме у зоні ООС, на передовій. "Ранок з Україною" побував на тренуванні спецпризначенців і зняв ексклюзивні кадри зі знешкодження терористів.

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За легендою в Авдіївці на Донеччині диверсанти підірвали головний стратегічний об'єкт міста – коксохімічний завод. Тоді причаїлися на одній із сільськогосподарських ферм озброєні та небезпечні. І скільки їх там – невідомо.

Це не що інше, як тероризм. Тож роззброїти і затримати зловмисників – завдання елітного спецпідрозділу СБУ. Мусять це зробити швидко і без втрат серед місцевого населення. Саме до таких бойових ситуацій бійці спецпідрозділу "А" СБУ готуються за сотні кілометрів від прифронтової зони на полігонах.

Інший бойовий сценарій відпрацьовують буквально за 50 метрів. Бійці натрапили на ворожий блокпост. На тренуванні справжнє все – кулі, гранати.

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Навіть близькі друзі не знають, де і ким працюють хлопці. Вони не ведуть соцмереж і не показують обличчя на камеру. Щоб не давати зайвих козирів ворогу.

"Справа в тому, що професіонал – це є людина, яка в постійній готовності, і постійно тренується. І якщо можливо так сказати просто, то служба в центрі ділиться на дві частини – це тренування, підготовка, і друга частина – це виконання спеціальних завдань!"- каже начальник центру спеціальних операцій "А" СБУ Сергій Дусик.

У прифронтовій Авдіївці пройшли дводенні антитерористичні навчання максимально наближені до реальності. У них взяли участь військові, прикордонники і спецпідрозділи СБУ, щоб оптимізувати алгоритм спільних дій у боротьбі з терористами.

"Змінилось озброєння, змінилася сама тактика проведення деяких спеціальних операцій, в яких ми задіяні. Тому це трохи для нас було десь нове, ми підрозділ антитерору, а в 2014 році, в 2015-16 і практично в 2017 роках ми активно приймали участь і в військових бойових операціях", – зазначає Сергій Дусик.

Лише за минулий рік бійці центру спеціальних операцій "А" СБУ провели понад 1200 спеціальних операцій. Більшість – у прифронтовій зоні чи на лінії вогню.

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