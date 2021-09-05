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Агітувала школярів за "ДНР": прихильниця бойовиків з Донецька влаштувалася в український виш (фото, відео)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
5 вересня, 19:21
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Чорна працює в навчальному закладі культорганізатором
Син вчительки Чорної був у складі бойовиків і брав участь в окупації Бахмута / Фото: колаж "Сьогодні"
Син вчительки Чорної був у складі бойовиків і брав участь в окупації Бахмута / Фото: колаж "Сьогодні"

Вчителька з окупованого Донецька Ольга Чорна, яка проводила "патріотичні" заняття з молодшими школярами на тлі портрета ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка, влаштувалася на роботу в Горлівський інститут іноземних мов у Бахмуті.

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Про це повідомляє "Вільне радіо".

Що кажуть в інституті?

Директор інституту Євгенія Білицька підтвердила, що Чорна працює в навчальному закладі культорганізатором. Вона заявила, що вирішувати ситуацію з вчителькою повинні правоохоронці, а не адміністрація вишу. В інституті не бачать жодних перешкод для працевлаштування жінки.

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"Працевлаштували. І що? На неї заведено якусь справу або що? Людина позбавлена будь-яких прав на території України? Справа заведена на неї? Якщо не заведено справу, що це взагалі таке? Наскільки я знаю, вона не позбавлена жодних громадянських прав", – говорить Білицька.

Фото: скріншот
Фото: скріншот

Хто така Ольга Чорна?

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Чорна працювала вчителькою російської мови на непідконтрольній українській владі території Донецької області. Один з її уроків, де вона проводить антиукраїнську пропаганду, з'явився в Мережі. Жінка розповідає школярам про "важливі події в житті нашої держави, нашої республіки", маючи на увазі не Україну і її історію, а "ДНР".

"Я категорично проти повернення нас до складу України. Тому що у мене на війні загинули 7 прадідусів. Один був танкістом, пройшов всю війну. Бандера – не мій герой. У мене мої герої: мої сім прадідусів, маршал Жуков і Рокоссовський. Я не можу і не хочу їх зрадити", – заявив один з учнів після уроку Чорної.

Фото: скріншот
Фото: скріншот

Вчителька внесена в базу Центру "Миротворець" як "пособник терористів" ДНР" за "антиукраїнську пропаганду і агітацію".

Фото: скріншот
Фото: скріншот

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У соцмережах жінка писала, що її син, Сергій Іочков, був у складі бойовиків і брав участь в окупації Бахмута. Він був убитий під час визволення нашими військами міста.

Фото: скріншот
Фото: скріншот

"7 червня загинув мій син Сергій, загинув як герой, захищаючи свою землю, своє місто від карателів", – написала Чорна.

Фото: скріншот
Фото: скріншот

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