Агітувала школярів за "ДНР": прихильниця бойовиків з Донецька влаштувалася в український виш (фото, відео)

Вчителька з окупованого Донецька Ольга Чорна, яка проводила "патріотичні" заняття з молодшими школярами на тлі портрета ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка, влаштувалася на роботу в Горлівський інститут іноземних мов у Бахмуті.
Про це повідомляє "Вільне радіо".
Що кажуть в інституті?
Директор інституту Євгенія Білицька підтвердила, що Чорна працює в навчальному закладі культорганізатором. Вона заявила, що вирішувати ситуацію з вчителькою повинні правоохоронці, а не адміністрація вишу. В інституті не бачать жодних перешкод для працевлаштування жінки.
"Працевлаштували. І що? На неї заведено якусь справу або що? Людина позбавлена будь-яких прав на території України? Справа заведена на неї? Якщо не заведено справу, що це взагалі таке? Наскільки я знаю, вона не позбавлена жодних громадянських прав", – говорить Білицька.
Хто така Ольга Чорна?
Чорна працювала вчителькою російської мови на непідконтрольній українській владі території Донецької області. Один з її уроків, де вона проводить антиукраїнську пропаганду, з'явився в Мережі. Жінка розповідає школярам про "важливі події в житті нашої держави, нашої республіки", маючи на увазі не Україну і її історію, а "ДНР".
"Я категорично проти повернення нас до складу України. Тому що у мене на війні загинули 7 прадідусів. Один був танкістом, пройшов всю війну. Бандера – не мій герой. У мене мої герої: мої сім прадідусів, маршал Жуков і Рокоссовський. Я не можу і не хочу їх зрадити", – заявив один з учнів після уроку Чорної.
Вчителька внесена в базу Центру "Миротворець" як "пособник терористів" ДНР" за "антиукраїнську пропаганду і агітацію".
У соцмережах жінка писала, що її син, Сергій Іочков, був у складі бойовиків і брав участь в окупації Бахмута. Він був убитий під час визволення нашими військами міста.
"7 червня загинув мій син Сергій, загинув як герой, захищаючи свою землю, своє місто від карателів", – написала Чорна.
Раніше ми повідомляли, що:
- минулого року президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон, який звільняє дітей з тимчасово окупованих територій від складання ЗНО для вступу до вишів. Ми розібралися, як вчинити абітурієнтам з Криму і ОРДЛО;
- українські виші відкрили курси для абітурієнтів з Криму і Донбасу. 25 вищих навчальних закладів в Україні прийматимуть молодь з окупованих територій.