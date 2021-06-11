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Бойовики не випускають дітей у вільну Україну: що відбувається в "Л/ДНР"

11 червня 2021 12:50

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Підлітків після досягнення 14 років змушують отримувати фейкові паспорти самопроголошених республік і громадянство Росії

Бойовики не випускають молодь з ОРДЛО. Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

Бойовики не випускають молодь з ОРДЛО. Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

Окупаційні адміністрації ОРДЛО блокують виїзд дітей на підконтрольну Україні територію. Також примушують їх після досягнення 14 років отримувати фейкові "паспорти" самопроголошених "республік" і громадянство Росії. Про це повідомив віцепрем'єр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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Він зазначив, що бойовики повертають підлітків 14-16 років, щоб ті не змогли вступити до українських ВНЗ, адже Україна спростила умови вступу абітурієнтів і з тимчасово окупованих територій.

Тепер для пропуску бойовики вимагають паспорт, хоча раніше було достатньо свідоцтва про народження.

"Йдеться про захоплення заручників у чистому вигляді. Раніше я неодноразово говорив про те, що наші громадяни на тимчасово окупованих територіях – це заручники. Наразі всі бачать чергове наочне підтвердження. Дітей із батьками просто повертають", – сказав Рєзніков.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у минулому році президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон, який звільняє дітей із тимчасово окупованих територій від здачі ЗНО для вступу до вузів. Ми розібралися, як поступити абітурієнтам із Криму і ОРДЛО.

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Крім того, українські внз відкрили курси для абітурієнтів із Криму і Донбасу. 25 вищих навчальних закладів в Україні прийматимуть молодь із окупованих територій.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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