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Американці приїхали на Донбас: побачили руїни Широкиного і катери РФ (фото)

15 травня, 12:14

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Американські гості оцінили ситуацію на фронті і переконалися в присутності російських військ на Донбасі

Американська делегація у Широкиному побачила наслідки агресії РФ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Американська делегація у Широкиному побачила наслідки агресії РФ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Делегація США відвідала Донбас, де оглянула зруйноване російськими військами Широкине, побувала на пункті пропуску "Гнутове" і вийшла в море на військовому катері. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

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Представники Американської ради із зовнішньої політики відвідали Маріупольський загін морської охорони України, а коли вийшли в море – переконалася у присутності військових катерів РФ в акваторії Азовського моря.

Крім того, американці ознайомилися з роботою контрольного пункту в'їзду-виїзду "Гнутове". Він є одним з семи КПВВ в районі проведення ООС і вимушено не працює повною мірою через те, що окупанти з протилежного боку блокують рух людей і транспорту.

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Після цього вони відвідали один з підрозділів ЗСУ поблизу Широкиного. Вони особисто побачили наслідки "русского мира" на Приазов'ї, оцінили ситуацію на фронті і переконалися у присутності російських військ на Донбасі.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 2019 року на Донбасі була делегація з Пентагону. Тоді вони теж приїжджали на Приазов'я.

Того ж року голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс дивився руїни Широкиного.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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