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Американцы приехали на Донбасс: увидели руины Широкино и катера РФ (фото)

15 мая, 12:14

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Американские гости оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на Донбассе

Американская делегация в Широкина увидела последствия агрессии РФ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Американская делегация в Широкина увидела последствия агрессии РФ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Делегация США посетила Донбасс, где осмотрела разрушенное российскими войсками Широкино, побывали на пункте пропуска "Гнутово" и вышли в море на военном катере. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

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Представители Американского совета по внешней политике посетили Мариупольский отряд морской охраны Украины, а когда вышли в море – убедилась в присутствии военных катеров РФ в акватории Азовского моря.

Кроме того, американцы ознакомились с работой контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово". Он является одним из семи КПВВ в районе проведения ООС и вынужденно не работает в полной мере из-за того, что оккупанты с противоположной стороны блокируют движение людей и транспорта.

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После этого они посетили одно из подразделений ВСУ вблизи Широкино. Они лично увидели последствия "русского мира" на Приазовье, оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на Донбассе.

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Как сообщали новости "Сегодня", в 2019 году на Донбассе была делегация из Пентагона. Тогда они тоже приезжали на Приазовье.

В том же году глава МИД Литвы Линас Линкявичюс смотрел руины Широкино.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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