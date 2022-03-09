Арестович – окупантам: Тварюки, зараз почнеться зовсім інша війна

Окупанти вкотре показали свою жорстокість і обстріляли пологовий будинок у Маріуполі – Арестович заявив, що після цього ЗСУ будуть поводитися з військовими РФ зовсім по-іншому

Арестович відповів на обстріл пологового будинку у Маріуполі / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович жорстко відповів окупантам після авіаударів по пологовому будинку та дитячій лікарні у Маріуполі. Він заявив, що тепер ЗСУ значно жорсткіше відповідатимуть окупантам.

Про це він Арестович сказав у своєму відеозверненні у Facebook.

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Він назвав окупантів, які вдарили по пологовому будинку, тварюками та пообіцяв їм зовсім іншу війну після цього інциденту.

"До удару по пологовому будинку Маріуполя це були ще квіточки. Зараз, тварюки, почнеться зовсім інша війна", – сказав радник голови ВП.

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Авіаудар по Маріуполю

Вдень 9 березня російські окупанти цілеспрямовано скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Корпус медичного закладу, де ще нещодавно лікувалися діти, повністю зруйновано.

У поліції Донецької області повідомили, що постраждали 17 осіб – породіллі та персонал. Число загиблих та постраждалих встановлюється.