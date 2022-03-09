Арестович – оккупантам: Твари, сейчас начнется совсем другая война

Оккупанты который раз показали свою жестокость и обстреляли роддом в Мариуполе – Арестович заявил, что после этого ВСУ будут обращаться с военными РФ совсем по-другому

Арестович ответил на обстрел роддома в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович жестко ответил оккупантам после авиаударов по роддому и детской больнице в Мариуполе. Он заявил, что теперь ВСУ будут намного жестче отвечать оккупантам.

Об этом Арестович сказал в своем видеообращении в Facebook.

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Он назвал оккупантов, которые ударили по роддому, тварями и пообещал им совсем другую войну после этого инцидента.

"До удара по роддому Мариуполя это были еще цветочки. Сейчас, твари, начнется совсем другая война", – сказал советник главы ОП.

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Авиаудар по Мариуполю

Днем 9 марта российские оккупанты целенаправленно сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен.

В полиции Донецкой области сообщили, что пострадали 17 человек – роженицы и персонал. Число погибших и пострадавших устанавливается.