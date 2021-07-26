Артилерійська атака по ЗСУ: бойовики вдарили далеко в тил, поранені дівчата

Противник не став обстрілювати опорні пункти ЗСУ на передовій, а завдав удар по житлових приміщеннях наших військових

Дівчата із ЗСУ постраждали від артилерійського удару бойовиків. Колаж "Сьогодні"

На Донбасі в результаті обстрілу бойовиків з важкої артилерії ЗСУ зазнали великих втрат. Як виявилося – поранення отримали дівчата-військовослужбовці.

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Як повідомив із Донецької області наш кореспондент Єгор Логінов, обстріл стався сьогодні вночі в районі Пісків. Одна важлива деталь: бойовики стріляли не по опорних пунктах ЗСУ, які знаходяться на передовій, а по будівлях, у яких живуть українські військові, і вони знаходяться на великій відстані від "нуля".

"Як нам стала відома така трагічна деталь, всі четверо поранених – це дівчата-військовослужбовці", – сказав він.

У пресслужбі Операції об'єднаних сил підтвердили "Сьогодні", що серед поранених після обстрілу бойовиками є українські жінки-військовослужбовці.

"Підтверджуємо поранення жінок-військовослужбовців, кількість поки не готові назвати. Цю інформацію озвучимо пізніше, після уточнення", – повідомили нам в ООС.

Колишній радник міністра оборони Юрій Бірюков написав у Facebook, що бойовики сьогодні рознесли КСП батальйону однієї з бригад, причому спокійно використовували безпілотник для коригування стрільби.

"Тут такий нюанс – КСП "бата" знаходиться на відстані 16-17 км від лінії фронту. Стріляли здалеку, стріляли дуже здалеку. І стріляли в наших точно – це за кількістю втрат зрозуміло. Таку стрільбу вести без постійного коригування ну ніяк. У повітрі були "очі". Нахабно, спокійно, без перешкод", – написав він.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями американський дипломат Джордж Кент, який очолив місію США в Україні на період відпустки тимчасової повіреної Крістін Квін, заявляв, що Росія від самого початку не виконує Мінські угоди.

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