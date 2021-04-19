Байден як психіатр і невмотивовані строковики: чому Росії не вдасться вторгнення в Україну

Україна стала головним інструментом у протистоянні Росії і Сполучених Штатів, проте наші національні інтереси в цьому збігаються з американськими. Що ж стосується відкликання США своїх есмінців, які мали стати у Чорному морі, то преживати не варто.

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Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у "Сьогодні. Підсумки".

Він вважає, що хвиля, яку Україна здійняла щодо переміщення російських військ, спрацювала і наша країна отримала позитивний відгук на нашу підтримку з боку європейських і американських партнерів.

"Всі більш-менш цивілізовані країни світу нас підтримали. В цьому випадку. І засудили дії Російської Федерації. І дивіться. Так сталося, що Російська Федерація опинилася одна. Одна – як країна-ізгой", – вважає Жданов.

Чому США не направили есмінці у Чорне море

А відкликання есмінців після розмови президента США Джо Байдена з Володимиром Путіним стало, на думку експерта кроком доброї волі з боку Сполучених Штатів.

"Дзвінок президента США пана Байдена – як рука допомоги. Як завжди кажуть у психіатра: а ви хочете про це порозмовляти? Ось так можна оцінювати дзвінок Байдена Володимиру Путіну. Він сказав: хочете порозмовляти про цю ситуацію? Путін погодився", – переконаний експерт.

Жданов вважає, що Байден віддав наказ зупинити есмінці, які йшли в Чорне море, напередодні можливої зустрічі з Путіним, не через слабкість, а щоб дати зрозуміти Росії, що США поки готові розмовляти. Тож, на думку експерта, перейматися Україні з цього приводу не варто.

Україна поки у безпеці?

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Він додав, що США по суті кинули РФ рятувальний круг – можливість зупинитися.

"Зараз, поки Росія офіційно не відповість на пропозицію США, – взагалі немає чого боятися. Вони не підуть на конфронтацію", – каже експерт.

На його думку, у Росії немає сил і засобів, для того щоб здійснювати повномасштабний наступ на Україну, адже із ударних

угруповань, які є уздовж кордону, єдина 8-ма польова армія, розташована на території окремих районів Донецької і Луганської області. Жданов вважає, що хоча вона й здатна за наказом здійснити наступальну операцію, але це буде самогубство – йти на укріплену оборону.

Щодо угруповання в Криму – воно більш оборонного характеру.

"Іти через Перекоп, наступати на материкову Україну – це теж, я би сказав, самогубство. Тому що фактично для оборонної операції у нас найідеальніші умови. Для того, щоб зупинити, закупорити російські війська на півострові Крим", – переконаний експерт.

Чи може Росія зайти з моря

Щодо морських просторів з боку Херсонщини, Одещини та Миколаївщини, то на сьогодні, навіть враховуючи те, що з

Балтійського флоту прийшли десантні кораблі і перекинули частину каспійської флотилії, максимальна потужність

Чорноморського флоту становить не быльше 600 осіб піхоти. Без техніки і важкого озброєння.

"Це несерйозно. Це один батальйон без важкого озброєння і броні", – зазначив Жданов.

При цьому у України військ між Херсоном і Одесою, які б могли зманеврувати і блокувати цих піхотинців.

Не такий страшний чорт

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Зі слів президента Франції Еммануеля Макрона, критичного накопичення російських військ на кордоні з Україною для здійснення наступальних дій, на сьогодні французька розвідка не спостерігає. А французькій розвідці можна довіряти, запевняє Жданов. Він нагадав момент підписання Мінських угода у Білорусі 15 лютого 2015 року.

"Коли Петро Олексійович постійно бігав і дзвонив у Генеральний штаб і питав, що там у Дебальцево, Франсуа Олланд йому тихенько сказав: за даними французької розвідки, ваші війська знаходяться в Дебальцевому в оточенні. Тому не бігайте, а давайте вирішувати питання", – навів приклад експерт.

Водночас Росія ще раніше припустилася бюрократичної стандартної помилки. Формуючи у 2018-2019 роках Росгвардію, Міноборони РФ, щоб повністю укомплектувати її, перетягнув до 90% контрактників зі Збройних сил, тож на сьогодні основу збройних сил Росії складають строковики, які не хочуть воювати.

"Вони не хотять під кулі. Вони хочуть швидко відслужити, щоб над ними менше знущалися. У них дуже велика проблема з дідівщиною. Там представники Кавказу дуже сильно знущаються. Вони дуже низько мотивовані. А тим більше, якщо їх погонять в атаку на іншу державу", – каже Жданов.

Звичайне залякування

Жданов вважає, що найбільш реальна кількість угруповання російських військ вздовж нашого кордону – максимум 90 тисяч осіб – і то, якщо приплюсували бригаду, яка заходить зараз у Крим. І цих сил не вистачить для наступу.

На думку експерта, те, що Росія не планує наступу, а просто намагається залякувати, свідчить і те, що колони своєї військової техніки до кордонів з Україною вона переганяла демонстративно, у світлу частину доби, не приховуючись.

На руку Україні, зазначив Жданов, грає і вкрай низька вантажно-пропускна здатність Керченського моста.

"Вони були змушені розвантажувати ешелони в районі Таганрога. І колісна техніка заходила в Крим через Кримський міст, але дистанція між машинами була десь 300-400 метрів. І швидкість була 80-90 кілометрів на годину. Тобто вони пролітали міст. Міст нестабільний. А важку техніку вони навіть не ризикнули переправляти", – зауважив експерт.

Він додав, що саме з цієї причини росіяни сьогодні везуть гусеничну техніку поромом.

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Зважаючи на все наведене вище, Жданов переконаний, що в сьогоднішніх реаліях операція "зелених чоловічків" вже не вдасться.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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