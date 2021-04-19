Байден как психиатр и немотивированные срочники: почему России не удастся вторжение в Украину

Украина стала главным инструментом в противостоянии России и Соединенных Штатов, однако наши национальные интересы в этом совпадают с американскими. Что же касается отзыва США своих эсминцев, которые должны были стать в Черном море, то переживать не стоит.

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Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в "Сегодня. Итоги".

Он считает, что волна, которую Украина подняла по перемещению российских войск, сработала и наша страна получила положительный отклик и поддержку со стороны европейских и американских партнеров.

"Все более-менее цивилизованные страны мира нас поддержали в этом случае. И осудили действия Российской Федерации. И смотрите. Так случилось, что Россия оказалась одна. Одна – как страна-изгой", – считает Жданов.

Почему США не направили эсминцы в Черное море

А отзыв эсминцев после разговора президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным стал, по мнению эксперта шагом доброй воли со стороны Соединенных Штатов.

"Звонок президента США господина Байдена – как рука помощи. Как всегда говорят у психиатра: а вы хотите об этом поговорить? Вот так можно оценивать звонок Байдена Владимиру Путину. Он сказал: хотите поговорить об этой ситуации? Путин согласился", – убежден эксперт.

Жданов считает, что Байден отдал приказ остановить эсминцы, которые шли в Черное море, накануне возможной встречи с Путиным, не из слабости, а чтобы дать понять России, что США пока готовы разговаривать. Поэтому, по мнению эксперта, переживать Украине по этому поводу не стоит.

Украина пока в безопасности?

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Эксперт считает, что США по сути бросили РФ спасательный круг – возможность остановиться.

"Сейчас, пока Россия официально не ответит на предложение США – вообще нечего бояться. Они не пойдут на конфронтацию", – говорит эксперт.

По его мнению, у России нет сил и средств, для того чтобы осуществлять полномасштабное наступление на Украину, ведь из ударных группировок, которые есть вдоль границы, единственная – 8-я полевая армия, расположенная на территории отдельных районов Донецкой и Луганской области. Жданов считает, что хотя она и способна по приказу осуществить наступательную операцию, но это будет самоубийство – идти на укрепленную оборону.

Что касается группировки в Крыму – то она более оборонного характера.

"Идти через Перекоп, наступать на материковую Украину – это тоже, я бы сказал, самоубийство. Поэтому фактически для оборонительной операции у нас идеальные условия. Для того, чтобы остановить, закупорить российские войска на полуострове Крым", – убежден эксперт.

Может ли Россия зайти с моря

Что касается морских просторов со стороны Херсонской, Одесской и Николаевской областей, то сегодня, даже учитывая то, что с Балтийского флота пришли десантные корабли и перебросили часть каспийской флотилии, максимальная мощность Черноморского флота составляет не быльше 600 человек пехоты. Без техники и тяжелого вооружения.

"Это несерьезно. Это один батальон без тяжелого вооружения и брони", – отметил Жданов.

При этом в Украине достаточно войск между Херсоном и Одессой, которые могут сманеврировать и блокировать этих пехотинцев.

Не так страшен черт

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По словам президента Франции Эммануэля Макрона, критического скопления российских войск на границе с Украиной для осуществления наступательных действий сегодня французская разведка не наблюдает. А французской разведке можно доверять, уверяет Жданов. Он напомнил момент подписания Минских соглашение в Беларуси 15 февраля 2015 года.

"Когда Петр Алексеевич постоянно бегал и звонил в Генеральный штаб и спрашивал, что там в Дебальцево, Франсуа Олланд ему тихонько сказал: по данным французской разведки, ваши войска находятся в Дебальцево в окружении. Поэтому не бегайте, а давайте решать вопрос", – рассказал эксперт.

В то же время Россия еще раньше допустила бюрократическую стандартную ошибку. Формируя в 2018-2019 годах Росгвардию, Минобороны РФ, чтобы полностью укомплектовать ее, перетащил до 90% контрактников из Вооруженных сил, поэтому на сегодняшний день основу вооруженных сил России составляют срочники, которые не хотят воевать.

"Они не хотят под пули. Они хотят быстро отслужить, чтобы над ними меньше издевались. У них очень большая проблема с дедовщиной. Там представители Кавказа очень сильно издеваются. Они очень низко мотивированы. А тем более, если их погонять в атаку на другое государство", – говорит Жданов.

Просто запугивает

Жданов считает, что наиболее реальное количество группировки российских войск вдоль нашей границы – максимум 90 тыс. человек – и то, если приплюсовали бригаду, которая заходит сейчас в Крым. И этих сил не хватит для наступления.

По мнению эксперта, о том, что Россия не планирует наступления, а просто пытается запугивать, свидетельствует и то, что колонны своей военной техники к границе с Украиной она перегоняла демонстративно, в светлое время суток, не скрываясь.

На руку Украине, отметил Жданов, играет и крайне низкая погрузочно-пропускная способность Керченского моста.

"Они были вынуждены разгружать эшелоны в районе Таганрога. И колесная техника заходила в Крым через Крымский мост, но дистанция между машинами была где-то 300-400 метров. И скорость была 80-90 км в час. То есть они пролетали мост. Мост нестабилен. А тяжелую технику они даже не рискнули переправлять", – отметил эксперт.

Он добавил, что именно по этой причине россияне сегодня везут гусеничную технику паромом.

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Учитывая приведенные выше данные, Жданов убежден, что в сегодняшних реалиях операция "зеленых человечков" уже не удастся.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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