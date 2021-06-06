"Безсмертні поляки у складі ЗСУ". Бойовик "ДНР" видав черговий фейк про Україну (відео)

Російський найманець розповів, нібито весь магазин випустив у вигаданого поляка, а він навіть не впав – подробиці

Бойовик так званої "ДНР" Михайло Суслов на прізвисько "Блек" заявив, нібито на Донбасі в 2014 році він воював з "безсмертними поляками" у складі Збройних сил України. За його словами, ці люди нібито були незламні.

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Відео опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штірліц (Штефан) у Facebook.

Фейкову інформацію бойовик розповів в інтерв'ю російському журналісту Юрію Котенку.

"У Шахтарську ми зіткнулися з оплотом, коли поляків видавили. У місті єдина 16-поверхівка, зайшли туди. Поруч залізниця і посадка, а там "укропи". Ми з підствольників обробили. А вранці по цьому відкритому полю пішли вперед на поляків", – заявив він.

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"Блек" зазначив, що це "природно, було нерозумно", але надійшов наказ і його треба було виконувати.

"Коли ти сидиш в окопі, магазин випустив, а він (вигаданий поляк. – Ред.) не падає навіть. Ти прекрасно бачиш, що весь магазин у нього йде, а він пре на тебе. Розумієш, що не встигнеш перезарядитися – автомат кинув, гранату під ноги", – розповів Суслов.

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Бойовик визнав, що дуже злякався.

"Навіть не знаю, під чим це може бути, що це за наркота така, що з ніг не зіб'є його", – додав він.

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Суслов Михайло Миколайович – уродженець Донецька 1966 року народження. Його внесли в базу "Миротворця". На сайті вказано вказано, що у т.зв. "ДНР" чоловік воював у складі 1-ї Слов'янської бригади і був молодшим сержантом.

Нагадаємо, авторка знаменитого фейка про "розп'ятого хлопчика в Слов'янську" Галина Пишняк досі вважає ту історію правдою і не визнає брехні. Але при цьому шкодує, оскільки через цю історію сильно почали "цькувати" її сім'ю.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією