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"Безсмертні поляки у складі ЗСУ". Бойовик "ДНР" видав черговий фейк про Україну (відео)

6 червня, 13:50

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Російський найманець розповів, нібито весь магазин випустив у вигаданого поляка, а він навіть не впав – подробиці

Бойовик так званої "ДНР" Михайло Суслов на прізвисько "Блек" заявив, нібито на Донбасі в 2014 році він воював з "безсмертними поляками" у складі Збройних сил України. За його словами, ці люди нібито були незламні.

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Відео опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штірліц (Штефан) у Facebook.

Фейкову інформацію бойовик розповів в інтерв'ю російському журналісту Юрію Котенку.

"У Шахтарську ми зіткнулися з оплотом, коли поляків видавили. У місті єдина 16-поверхівка, зайшли туди. Поруч залізниця і посадка, а там "укропи". Ми з підствольників обробили. А вранці по цьому відкритому полю пішли вперед на поляків", – заявив він.

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"Блек" зазначив, що це "природно, було нерозумно", але надійшов наказ і його треба було виконувати.

"Коли ти сидиш в окопі, магазин випустив, а він (вигаданий поляк. – Ред.) не падає навіть. Ти прекрасно бачиш, що весь магазин у нього йде, а він пре на тебе. Розумієш, що не встигнеш перезарядитися – автомат кинув, гранату під ноги", – розповів Суслов.

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"Безсмертні поляки у складі ЗСУ". Бойовик "ДНР" видав черговий фейк про Україну (відео)

Бойовик визнав, що дуже злякався.

"Навіть не знаю, під чим це може бути, що це за наркота така, що з ніг не зіб'є його", – додав він.

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Суслов Михайло Миколайович – уродженець Донецька 1966 року народження. Його внесли в базу "Миротворця". На сайті вказано вказано, що у т.зв. "ДНР" чоловік воював у складі 1-ї Слов'янської бригади і був молодшим сержантом.

Нагадаємо, авторка знаменитого фейка про "розп'ятого хлопчика в Слов'янську" Галина Пишняк досі вважає ту історію правдою і не визнає брехні. Але при цьому шкодує, оскільки через цю історію сильно почали "цькувати" її сім'ю.

Крім того, РФ запустила фейк про загиблу через обстріл ЗСУ дитину. "Сьогодні" розбиралися, що відбулося насправді.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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