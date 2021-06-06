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"Бессмертные поляки в составе ВСУ". Боевик "ДНР" выдал очередной фейк об Украине (видео)

6 июня, 13:50

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Российский наемник рассказал, якобы весь магазин выпустил в выдуманного поляка, а он даже не упал – подробности

Боевик так называемой "ДНР" Михаил Суслов по кличке "Блэк" заявил, якобы на Донбассе в 2014 году он воевал с "бессмертными поляками" в составе Вооруженных сил Украины. По его словам, эти люди якобы были неубиваемые.

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Видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штирлиц (Штефан) в Facebook.

Фейковую информацию боевик рассказал в интервью российскому журналисту Юрию Котенко.

"В Шахтерске мы столкнулись с оплотом, когда поляков выдавили. В городе единственная 16-этажка, зашли туда. Рядом железная дорога и посадка, а там "укропы". Мы с подствольников обработали. А утром по этому открытому полю пошли вперед на поляков", – заявил он.

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"Блэк" отметил, что это "естественно, было глупо", но поступил приказ и его надо было выполнять.

Источник: Миротворец

Источник: Миротворец

"Когда ты сидишь в окопе, магазин выпустил, а он (выдуманный поляк. – Ред.) не падает даже. Ты прекрасно видишь, что весь магазин в него идет, а он прет на тебя. Понимаешь, что не успеешь перезарядиться – автомат бросил, гранату под ноги", – рассказал Суслов.

Источник: Миротворец
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Источник: Миротворец

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Боевик признал, что очень испугался.

"Даже не знаю, под чем это может быть, что это за наркота такая, что с ног не собьет его", – добавил он.

Источник: Миротворец

Источник: Миротворец

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Суслов Михаил Николаевич – уроженец Донецка 1966 года рождения. Его внесли в базу "Миротворца". На сайте указано указано, что в т.н. "ДНР" мужчина воевал в составе 1-й Славянской бригады и был младшим сержантом.

Источник: Миротворец

Источник: Миротворец

Напомним, автор знаменитого фейка о "распятом мальчике в Славянске" Галина Пышняк до сих пор считает ту историю правдой и не признает ложь. Но при этом сожалеет, поскольку из-за этой истории сильно начали "травить" ее семью.

Кроме того, РФ запустила фейк о погибшем из-за обстрела ВСУ ребенке. "Сегодня" разбирались, что произошло на самом деле.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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