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Бойовики на Донбасі поранили українського військового: де вчора стріляли

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
8 жовтня, 07:21
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Українським захисникам довелося відкривати вогонь у відповідь, щоб заспокоїти бойовиків – вони обстрілювали ЗСУ навіть цієї ночі
На Донбасі не припиняються обстріли
На Донбасі не припиняються обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 7 жовтня, вони шість разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомили в Міноборони.

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  • У напрямку Південного противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
  • Поблизу Мар'їнки окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм.
  • Біля Новозванівки бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів.
  • В сторону Золотого-4 ворог відкривав вогонь з станкових протитанкових гранатометів.
  • Неподалік Майорського були обстріли з ручних протитанкових підствольних гранатометів.
  • Крім того, в Луганській області помітили проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.

З початку цієї доби, 8 жовтня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню: поблизу Золотого-4 і Троїцького.

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення . Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан його здоров'я – середньої важкості

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Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь з дозволеного озброєння.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

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Всього введених доз 13 430 055
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