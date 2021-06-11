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Боевики не выпускают детей в свободную Украину: что происходит в "Л/ДНР"

11 июня 2021 12:50

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Подростков по достижении 14 лет заставляют получать фейковые паспорта самопровозглашенных республик и гражданство России

Боевики не выпускают молодежь из ОРДЛО. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Боевики не выпускают молодежь из ОРДЛО. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Оккупационные администрации ОРДЛО блокируют выезд детей на подконтрольную Украине территорию. Также принуждают их по достижении 14 лет получать фейковые "паспорта" самопровозглашенных "республик" и гражданство России. Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Он отметил, что боевики разворачивают подростков 14-16 лет назад, чтобы те не смогли поступить в украинские вузы, ведь Украина упростила условия поступления абитуриентов с временно оккупированных территорий.

Теперь для пропуска боевики требуют паспорт, хотя раньше было достаточно свидетельства о рождении.

"Речь идет о захвате заложников в чистом виде. Ранее я неоднократно говорил о том, что наши граждане на временно оккупированных территориях – это заложники. Сейчас все видят очередное наглядное подтверждение. Детей с родителями просто разворачивают", – сказал Резников.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон, который освобождает детей с временно оккупированных территорий от сдачи ВНО для поступления в вузы. Мы разобрались, как поступить абитуриентам из Крыма и ОРДЛО.

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Кроме того, украинские вузы открыли курсы для абитуриентов из Крыма и Донбасса. 25 высших учебных заведений в Украине будут принимать молодежь с оккупированных территорий.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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