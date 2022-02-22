Бойовики обстрілюють українські позиції з "Градів"

Найманці відкрили вогонь по нашій території увечері

Бойовики почали знову стріляти/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські найманці на сході відкрили вогонь по українських позиціях з реактивної системи залпового вогню "Град".

Про це у Facebook повідомив політичний та громадський діяч Зорян Шкіряк.

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"У ці хвилини в зоні ООС відбувається масштабна атака ЗС РФ з РСЗВ "Град" по позиціях ЗСУ", — повідомив Шкіряк.

Інформації про поранених або загиблих немає.

Визнання "ЛДНР" Росією

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