Бойовики обстрілюють українські позиції з "Градів"

Російські найманці на сході відкрили вогонь по українських позиціях з реактивної системи залпового вогню "Град".
Про це у Facebook повідомив політичний та громадський діяч Зорян Шкіряк.
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"У ці хвилини в зоні ООС відбувається масштабна атака ЗС РФ з РСЗВ "Град" по позиціях ЗСУ", — повідомив Шкіряк.
Інформації про поранених або загиблих немає.
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Визнання "ЛДНР" Росією
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання "ЛДНР".
- Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.
- 22 лютого "депутат" так званої "народної ради" самопроголошеної "ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".
- Також 22 лютого Держдума Росії одноголосно ратифікувала внесені президентом РФ Володимиром Путіним договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з "ДНР" та "ЛНР".