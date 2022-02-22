Щастя вже кілька годин під обстрілами. Люди ховаються в укриттях та готуються до евакуації

Біля міста Щастя Луганської області зараз відбувається обстріл. Він не вщухає вже кілька годин. Якщо постріли не вщухнуть до кінця дня, вирішуватиметься питання про евакуацію.
Про це в ефірі каналу "Україна 24" повідомив голова місцевої адміністрації Сергій Гайдай.
Наразі люди перебувають у підвалах через обстріл.
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"Біля Щастя зараз відбувається обстріл. Він не вщухає кілька годин. Якщо постріли не вщухнуть до кінця дня, вирішуватиметься питання про евакуацію. Ми вже знаємо, куди вести людей", – каже Сергій Гайдай.
Голова місцевої адміністрації каже, що обстріл триває з метою, щоб люди не могли залишатися у своїх будинках.
Окупанти обстріляли Донбас 84 рази
Минулої доби, 21 лютого, на Донбасі російські окупанти 84 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього постраждали багато українських військових, є загиблі.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Двічі Талаковку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Пищевик – з мінометів калібру 120 мм.
- П'ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.
- Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.
- Три рази Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Вісім разів Щастя – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Три рази Лебединський – БПЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Чермалик – з мінометів калібру 82 мм.
- Чотири рази Кам'янку – з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.
- Три рази Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
- Новоселівку Другу – із протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Двічі Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.
- Двічі Новомихайлівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Лопаскіно – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
- Три рази Гнутово – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- Двічі Врубівку – з артилерії калібру 152 мм.
- Павлопіль – зі станкових протитанкових гранатометів.
- Три рази Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
- Чотири рази Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм.
- Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.
- Двічі Гранітне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм.
- Опитне – з мінометів калібру 120 мм.
- Широкине – з мінометів калібру 120 мм.
- Причепилівка – з мінометів калібру 82 мм.
- Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Майорськ – з артилерії калібру 122 мм.
- Шуми – з мінометів калібру 82 мм.
- Південне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Славне – із протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Чотири рази Новогнатівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Невельське – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм.
Також зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", із перетином лінії зіткнення.